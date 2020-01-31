Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко
«Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix.
«Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix.
Данные на 31 января 2020 года.
Тяжелый вес
1. Александр Волков (UFC, 31−7)
2. Али Исаев (PFL, 9−0)
3. Шамиль Абдурахимов (UFC, 20−6)
4. Федор Емельяненко (Bellator, 39−6)
5. Сергей Харитонов (Bellator, 30−9)
6. Валентин Молдавский (Bellator, 8−1)
7. Виталий Минаков (Bellator, 22−1)
8. Евгений Гончаров (ACA, 15−2)
9. Денис Гольцов (PFL, 25−6)
10. Сергей Павлович (UFC, 14−1).
Полутяжелый вес
1. Вадим Немков (Bellator, 11−2)
2. Максим Гришин (PFL, 30−7−2)
3. Магомед Анкалаев (UFC, 12−1)
4. Шамиль Гамзатов (UFC, 14−0)
5. Виктор Немков (PFL, 32−7−1)
6. Рашид Юсупов (PFL, 12−3)
7. Бозигит Атаев (PFL, 21−5−1)
8. Алексей Буторин (ACA, 15−4)
9. Насрудин Насрудинов (ACA, 7−0)
10. Муслим Магомедов (ACA, 6−0).
Средний вес
1. Омари Ахмедов (UFC, 20−4−1)
2. Александр Шлеменко (RCC, 58−13)
3. Анатолий Токов (Bellator, 29−2)
4. Саламу Абдурахманов (ACA, 12−1)
5. Магомед Исмаилов (ACA, 16−2−1)
6. Иван Штырков (Rizin/RCC, 16−1−1)
7. Шараф Давлатмуродов (ACA, 15−3−1)
8. Владимир Минеев (Fight Nights, 13−1−1)
9. Артем Фролов (ACA, 12−2)
10. Ибрагим Чужигаев (ACA, 14−5).
Полусредний вес
1. Тимофей Настюхин (One FC, 14−4)
2. Магомед Магомедкеримов (PFL, 27−5)
3. Николай Алексахин (PFL, 25−5)
4. Рамазан Эмеев (UFC, 18−4)
5. Альберт Туменов (ACA, 23−4)
6. Андрей Корешков (Bellator, 22−4)
7. Муслим Салихов (UFC, 16−2)
8. Али Багов (ACA, 28−9)
9. Алексей Кунченко (UFC, 20−1)
10. Мухамед Берхамов (ACA, 14−1).
Легкий вес
1. Хабиб Нурмагомедов (UFC, 28−0)
2. Ислам Махачев (UFC, 18−1)
3.
4. Эдуард Вартанян (ACA, 18−4)
5. Арман Царукян (UFC, 13−3)
6. Майрбек Тайсумов (UFC, 27−6)
7. Амирхан Адаев (ACA, 16−5)
8. Дамир Исмагулов (UFC, 19−1)
9. Ахмед Алиев (PFL, 19−6)
10. Рашид Магомедов (PFL, 23−5−1).
Полулегкий вес
1. Забит Магомедшарипов (UFC, 18−1)
2. Магомедрасул Хасбулаев (ACA, 31−8)
3. Салман Жамалдаев (ACA, 17−2)
4. Мовсар Евлоев (UFC, 12−0)
5. Марат Балаев (ACA, 11−2)
6. Алексей Полпудников (ACA, 29−5−1)
7. Мовлид Хайбулаев (PFL, 14−1−1)
8. Курбан Тайгибов (ACA, 10−1)
9. Мухамед Коков (ACA, 14−4)
10. Магомед Юнусилау (Крепость, 8−0).
Легчайший вес
1. Петр Ян (UFC, 14−1)
2. Рустам Керимов (ACA, 14−0)
3. Тимур Валиев (GFC, 16−2)
4.
5. Шамиль Шахбулатов (ACA, 11−3)
6. Саид Нурмагомедов (UFC, 13−2)
7. Денис Лаврентьев (RCC, 9−1)
8. Магомед Магомедов (ACA, 16−1)
9. Михаил Малютин (ACA, 38−15)
10. Умар Нурмагомедов (GFC, 12−0).
Наилегчайший вес
1. Аскар Аскаров (UFC, 11−0−1)
2. Юнус Евлоев (ACA, 25−8)
3. Расул Альбасханов (ACA, 10−3)
4. Али Багаутинов (Fight Nights, 19−7)
5. Азамат Керефов (ACA, 12−0)
6. Тагир Уланбеков (GFC, 11−1)
7. Магомед Бибулатов (ACA, 15−2)
8. Мансур Хатуев (ACA, 8−0)
9. Мурад Магомедов (ACA, 9−0)
10. Велимурад Алхасов (World Free Fight, 6−2).
Ващенко Сергей