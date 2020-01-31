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16:35 (мск), источник: Советский спорт

Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко

«Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix.

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Данные на 31 января 2020 года.

Тяжелый вес

1. Александр Волков (UFC, 31−7)
2. Али Исаев (PFL, 9−0)
3. Шамиль Абдурахимов (UFC, 20−6)
4. Федор Емельяненко (Bellator, 39−6)
5. Сергей Харитонов (Bellator, 30−9)
6. Валентин Молдавский (Bellator, 8−1)
7. Виталий Минаков (Bellator, 22−1)
8. Евгений Гончаров (ACA, 15−2)
9. Денис Гольцов (PFL, 25−6)
10. Сергей Павлович (UFC, 14−1).

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Полутяжелый вес

1. Вадим Немков (Bellator, 11−2)
2. Максим Гришин (PFL, 30−7−2)
3. Магомед Анкалаев (UFC, 12−1)
4. Шамиль Гамзатов (UFC, 14−0)
5. Виктор Немков (PFL, 32−7−1)
6. Рашид Юсупов (PFL, 12−3)
7. Бозигит Атаев (PFL, 21−5−1)
8. Алексей Буторин (ACA, 15−4)
9. Насрудин Насрудинов (ACA, 7−0)
10. Муслим Магомедов (ACA, 6−0).

Средний вес

1. Омари Ахмедов (UFC, 20−4−1)
2. Александр Шлеменко (RCC, 58−13)
3. Анатолий Токов (Bellator, 29−2)
4. Саламу Абдурахманов (ACA, 12−1)
5. Магомед Исмаилов (ACA, 16−2−1)
6. Иван Штырков (Rizin/RCC, 16−1−1)
7. Шараф Давлатмуродов (ACA, 15−3−1)
8. Владимир Минеев (Fight Nights, 13−1−1)
9. Артем Фролов (ACA, 12−2)
10. Ибрагим Чужигаев (ACA, 14−5).

Полусредний вес

1. Тимофей Настюхин (One FC, 14−4)
2. Магомед Магомедкеримов (PFL, 27−5)
3. Николай Алексахин (PFL, 25−5)
4. Рамазан Эмеев (UFC, 18−4)
5. Альберт Туменов (ACA, 23−4)
6. Андрей Корешков (Bellator, 22−4)
7. Муслим Салихов (UFC, 16−2)
8. Али Багов (ACA, 28−9)
9. Алексей Кунченко (UFC, 20−1)
10. Мухамед Берхамов (ACA, 14−1).

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Легкий вес

1. Хабиб Нурмагомедов (UFC, 28−0)
2. Ислам Махачев (UFC, 18−1)
3. Абдул-Азиз Абдулвахабов (ACA, 17−2)
4. Эдуард Вартанян (ACA, 18−4)
5. Арман Царукян (UFC, 13−3)
6. Майрбек Тайсумов (UFC, 27−6)
7. Амирхан Адаев (ACA, 16−5)
8. Дамир Исмагулов (UFC, 19−1)
9. Ахмед Алиев (PFL, 19−6)
10. Рашид Магомедов (PFL, 23−5−1).

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фотографии
22
фотографии
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Полулегкий вес

1. Забит Магомедшарипов (UFC, 18−1)
2. Магомедрасул Хасбулаев (ACA, 31−8)
3. Салман Жамалдаев (ACA, 17−2)
4. Мовсар Евлоев (UFC, 12−0)
5. Марат Балаев (ACA, 11−2)
6. Алексей Полпудников (ACA, 29−5−1)
7. Мовлид Хайбулаев (PFL, 14−1−1)
8. Курбан Тайгибов (ACA, 10−1)
9. Мухамед Коков (ACA, 14−4)
10. Магомед Юнусилау (Крепость, 8−0).

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Легчайший вес

1. Петр Ян (UFC, 14−1)
2. Рустам Керимов (ACA, 14−0)
3. Тимур Валиев (GFC, 16−2)
4. Абдул-Рахман Дудаев (ACA, 23−5)
5. Шамиль Шахбулатов (ACA, 11−3)
6. Саид Нурмагомедов (UFC, 13−2)
7. Денис Лаврентьев (RCC, 9−1)
8. Магомед Магомедов (ACA, 16−1)
9. Михаил Малютин (ACA, 38−15)
10. Умар Нурмагомедов (GFC, 12−0).

Наилегчайший вес

1. Аскар Аскаров (UFC, 11−0−1)
2. Юнус Евлоев (ACA, 25−8)
3. Расул Альбасханов (ACA, 10−3)
4. Али Багаутинов (Fight Nights, 19−7)
5. Азамат Керефов (ACA, 12−0)
6. Тагир Уланбеков (GFC, 11−1)
7. Магомед Бибулатов (ACA, 15−2)
8. Мансур Хатуев (ACA, 8−0)
9. Мурад Магомедов (ACA, 9−0)
10. Велимурад Алхасов (World Free Fight, 6−2).

Ващенко Сергей

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