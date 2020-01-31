Жёсткие нокауты в MMA, лучшие нокауты января 2020 года: Макгрегор — Серроне, Жустину

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Подошёл к концу первый боевой месяц 2020 года, и получился он богатым на события. Крупных турниров было не особенно много, зато их качество и зрелищность были на высшем уровне. В том числе и благодаря обилию ярких нокаутов на самом разном уровне.

Макгрегор — Ковбой Все про бой

Конор Макгрегор — Дональд Серроне, UFC 246, 19 января

Возвращения крупнейшей звезды боёв в октагон болельщики ждали почти полтора года. Его победы в UFC — ещё дольше. И надо сказать, не зря ждали: ирландец вернулся так громко и мощно, что его успех в бою с ветераном Дональдом Серроне обсуждают до сих пор. Одни говорят, что Конору подобрали слишком удобного соперника, другие — что бой вообще был договорным.

Мы же остановимся на решающем эпизоде схватки, который случился уже на 40 секунде от начала. Макгрегор со стартовым сигналом бросился на перегоревшего ещё до начала соперника и одной затяжной атакой из 19 точных ударов «прикончил» того в своём поединке-возвращении. Всё решили точный удар левой ногой в голову и последующее агрессивное добивание у сетки.

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Первый дикий нокаут года. Колено из ада

Часто местечковые турниры дарят фанатам MMA настоящие шедевры. Так вышло на ивенте американской организации XKO (Xtreme Knockout) 10 января, где во время поединка никому неизвестных Эммануэля Кэлхуна и Марка Эйтеля случился один из ярчайших эпизодов начала года в MMA. Кэлхун сумел красиво выйти из сложной ситуации: когда его соперник атаковал того из позиции сверху, лежащий на спине Эммануэль резко вскочил на ноги и следующим движением пробил коленом в прыжке Эйтелю точно в челюсть. Бой был остановлен моментально.

Локоть из ниоткуда

На следующий день, 11 января, был дан ещё один повод вспомнить о тайском боксе, где так любят удары локтями и коленями. Удивительный по красоте удар локтем с разворота удался Газавату Сулейманову в поединке с Йибугеле из Китая. Эпизод случился спустя 1.08 после начала первого раунда и стал украшением турнира REBEL FC 10, прошедшего в Москве.

Красивое возвращение невезучего вундеркинда

Талантливейший Аарон Пико уже давно должен был стать одной из главных звёзд Bellator, и компания № 2 на планете до поры действительно вкладывалась в раскрутку парня. Молодой универсал из США, умеющий как отлично боксировать, так и бороться в партере, только недавно вёл отличную серию из четырёх побед нокаутом в первом раунде. Казалось, всё идёт к тому, что компания Скотта Кокера вот-вот вырастит одного из сильнейших бойцов мира, не выступающих в UFC. Однако в прошлом году Пико неожиданно два раза подряд выключили свет первые в его карьере более-менее серьёзные оппоненты.

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Конечно, подобные результаты тут же стали поводом для разговоров о том, что Аарона сильно переоценили, сделав одним из главных активов Bellator. Но в минувший уик-энд Пико наконец снова ощутил вкус победы, и как в лучшие свои времена сделал это красивым нокаутом. Пострадал Дэниел Кэйри, рухнувший на настил после точного левого хука от Пико.

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Неудачная премьера чемпиона M-1 на родине в США

Нейт Ландвер считался одним из самых качественных легионеров, выступавших в России. Перед своим недавним дебютом в UFC «Поезд» достаточно долго удерживал чемпионский пояс M-1 в лёгком весе и переходил в лучшую лигу едва ли для того, чтобы отбыть там номер. Однако в своём забеге за самым престижным золотом в смешанных единоборствах американец забуксовал уже в самом начале.

Первый же поединок Ландвера в UFC закончился тяжёлым досрочным поражением. На турнире UFC FIGHT NIGHT 166 Нейт в первом поединке вечера встретился с бразильским легковесом Гербертом Бёрнсом и уже в первом раунде отправился на настил октагона в бессознательном состоянии. Причина — точно выпущенное ему в подбородок колено Бёрнса.

Кристиана Киборг и её рекорд

Кристиана Киборг Жустину перешла в Bellator не так давно, но её высокий статус сходу позволил бразильянке сразиться за титул чемпионки компании № 2 в мире. Жустину именно в поединке с Джулии Бадд имела возможность стать первой в истории чемпионкой четырёх основных MMA-организаций. Ранее она владела поясами Invicta, Strikeforce и UFC. Бой с Бадд вышел для Киборга не таким простым, как обычно выглядят схватки Жустину почти со всеми соперницами. Однако развязка получилась как раз в стиле великой бразильянки. В начале четвёртой пятиминутки Киборг зажала Бадд возле сетки и провела брутальное добивание всеми орудиями, которые у неё только были.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z4HZn3jc1fI?start=119" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Воткнул головой в пол

Да, в нокаут можно отправить не только ударом. На турнире SSP Fight Night 46, прошедшем 11 января в Калифорнии, местные бойцы Эмон Бейкер и Ричард Трейу провели поединок по правилам любительских MMA. Длился он не особо долго — всего три с половиной минуты. Зато прошёл настолько ярко, что едва ли кто-то из зрителей пожалел, что пришёл увидеть шоу компании SSP живьём. Бейкер, едва первый раунд перевалил за середину, поймал Трейу неплохой серией с рук, а затем схватил потрясённого соперника неподалёку от центра клетки и со всей силы бросил того на настил, воткнув головой в пол. Ричард тут же потерял сознание, а бой остановили, засчитав победу Бейкеру.