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31 января, источник: ТАСС

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщил сам спортсмен.

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Источник: Reuters

По информации ТАСС, боец дебютирует в рамках организации на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля. Главным событием вечера станет бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

24-летний Умар Нурмагомедов одержал 12 побед в смешанных единоборствах (ММА) из 12 возможных. Он является чемпионом России по ММА 2016 года, чемпионом мира по боевому самбо.

В UFC выступает еще один двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов.

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