Глава UFC обозначил сроки боя-реванша Нурмагомедова и Макгрегора

Уайт заявил, что Макгрегор встретится с победителем поединка между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном (бой состоится 18 апреля в Бруклине) — прим. «Ленты.ру»). «Сразу после боя Хабиба с Тони начнется [священный для мусульман месяц] Рамадан, и Хабиб будет его пережидать. Так что мы говорим об осени. Сентябрь, октябрь, ноябрь», — отметил глава UFC.