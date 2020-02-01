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14:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC обозначил сроки боя-реванша Нурмагомедова и Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обозначил сроки проведения боя-реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Об этом в своем подкасте рассказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

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Уайт заявил, что Макгрегор встретится с победителем поединка между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном (бой состоится 18 апреля в Бруклине) — прим. «Ленты.ру»). «Сразу после боя Хабиба с Тони начнется [священный для мусульман месяц] Рамадан, и Хабиб будет его пережидать. Так что мы говорим об осени. Сентябрь, октябрь, ноябрь», — отметил глава UFC.

17 января Уайт назвал условия для проведения поединка Макгрегора и Нурмагомедова. Для этого ирландцу требовалось одержать победу над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. 19 января Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд и записал на свой счет 22-ю победу в карьере.

В октябре 2018-го на UFC 229 Макгрегор проиграл Нурмагомедову. Тогда россиянин удержал титул чемпиона UFC в легком весе.

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