Глава UFC поставил Макгрегора в один ряд с Тайсоном и Али

Макгрегор — не просто главная звезда MMA. Он один из величайших в истории спортивных единоборств и точка. Его можно представить в одном ряду с такими талантами, как Майк Тайсон, Шуга Рэй Леонард, Мохаммед Али.

Дэйна Уайт глава UFC