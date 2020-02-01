Нурмагомедову предложили 100 миллионов долларов за бой с Мэйуэзером

Источник: AP 2020

По словам Абдель-Азиза, 31-летнему россиянину предложили 100 миллионов долларов за бой с Мэйуэзером в Эр-Рияде. Менеджер Нурмагомедова отметил, что те же люди рассчитывают уговорить россиянина провести и второй бой против ирландца Конора Макгрегора в столице Саудовской Аравии также за 100 миллионов долларов.

19 апреля Нурмагомедов проведет поединок с американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Глава организации Дэйна Уайт рассчитывает, что в случае победы, россиянин побьется с Макгрегором.

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Поединок россиянина против Дастина Порье состоялся на турнире UFC в Саудовской Аравии. Нурмагомедов одержал победу над американцем и сохранил титул чемпиона UFC.

Впервые о возможном бое с Мэйуэзером заговорили в октябре 2018-го. После первого боя с Макгрегором Нурмагомедов бросил вызов американскому боксеру.