Нурмагомедову предложили 100 миллионов долларов за бой с Мэйуэзером
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али
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19 апреля Нурмагомедов проведет поединок с американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Глава организации Дэйна Уайт рассчитывает, что в случае победы, россиянин побьется с Макгрегором.
Поединок россиянина против Дастина Порье состоялся на турнире UFC в Саудовской Аравии. Нурмагомедов одержал победу над американцем и сохранил титул чемпиона UFC.
Впервые о возможном бое с Мэйуэзером заговорили в октябре 2018-го. После первого боя с Макгрегором Нурмагомедов бросил вызов американскому боксеру.
Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед и ни одного поражения.