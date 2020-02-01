«Главному негодяю» UFC устроят бой за чемпионский пояс

Источник: AP 2020

Уайт подчеркнул, титульный поединок может пройти в июле.

Если Масвидаль победит, организуем ему первую защиту в Майями. Дэйна Уайт глава UFC

Масвидаль, который является обладателем пояса «главного негодяя» UFC, вступил в перепалку с Усманом на одном из мероприятий. Инцидент произошел 29 января.

В своем последнем поединке Масвидаль одержал победу над Нэйтом Диасом 2 ноября 2019-го. Тогда американец получил пояс «главного негодяя» организации, учрежденного специально для данного поединка.

Масвидаль — рекордсмен UFC. Ему удался самый быстрый нокаут в истории организации: он победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд.