«Главному негодяю» UFC устроят бой за чемпионский пояс
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что в планах промоушена свести в октагоне американцев Хорхе Масвидаля и Камару Усмана. Об этом сообщает MMA Fighting.
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что в планах промоушена свести в октагоне американцев Хорхе Масвидаля и Камару Усмана. Об этом сообщает MMA Fighting.
Уайт подчеркнул, титульный поединок может пройти в июле.
Если Масвидаль победит, организуем ему первую защиту в Майями.
Масвидаль, который является обладателем пояса «главного негодяя» UFC, вступил в перепалку с Усманом на одном из мероприятий. Инцидент произошел 29 января.
В своем последнем поединке Масвидаль одержал победу над Нэйтом Диасом 2 ноября 2019-го. Тогда американец получил пояс «главного негодяя» организации, учрежденного специально для данного поединка.
Масвидаль — рекордсмен UFC. Ему удался самый быстрый нокаут в истории организации: он победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд.
Усман — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. Он забрал пояс у американца Тайрона Вудли.