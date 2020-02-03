Федор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью

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«Возможно, выступлю летом или осенью», — сказал Емельяненко.

В последний раз Емельяненко выходил в октагон 29 декабря 2019 года, в поединке на турнире организации Bellator в японской Сайтаме нокаутировав американца Куинтона Джексона в первом раунде. Спортсмен отметил, что получил травмы руки и ноги в том поединке.

«Переломов нет, но я ушиб руку последним ударом — немножко барахлит средний палец, и травмировал ногу. Соперник выставил блок после удара ногой, который мне все же удалось немного ослабить. Но это все равно было достаточно серьезно, и травмировалась мышца ноги», — рассказал спортсмен.