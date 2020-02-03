Федор Емельяненко посоветовал Хабибу Нурмагомедову восполнять недостатки в технике

Источник: AP 2020

Нурмагомедов в сентябре прошлого года провел вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

«Последние [бои Нурмагомедова] не смотрел, — сказал Емельяненко. — Хабиб нашел свой конек, он выигрывает своими сильными сторонами. Крут, потому что он чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он на голову выше оппонентов».

«Но Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которой есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног. А так он все делает правильно. И у него есть время для того, чтобы освоить эти техники и быть еще выше и лучше», — добавил собеседник агентства.