Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Амур
02
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Наполи
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Джокович выиграл Australian Open
11:49 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко посоветовал Хабибу Нурмагомедову восполнять недостатки в технике

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову необходимо восполнять недостающие моменты в технике. Такое мнение в интервью ТАСС высказал российский боец, председатель наблюдательного совета Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко.

Наверх
Источник: AP 2020

Нурмагомедов в сентябре прошлого года провел вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

«Последние [бои Нурмагомедова] не смотрел, — сказал Емельяненко. — Хабиб нашел свой конек, он выигрывает своими сильными сторонами. Крут, потому что он чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он на голову выше оппонентов».

«Но Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которой есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног. А так он все делает правильно. И у него есть время для того, чтобы освоить эти техники и быть еще выше и лучше», — добавил собеседник агентства.

Также Емельяненко заметил, что Нурмагомедов повлиял на популярность ММА в России. Ближайший поединок 31-летний россиянин проведет 18 апреля в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона. Всего на счету российского бойца 28 побед и ни одного поражения.

 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром
Победительница Australian Open из Москвы вошла в десятку лучших
Все матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о казахстанце
Чемпионка ОИ посчитала бессмысленным возвращение Загитовой
Победитель Australian Open возглавил рейтинг АTP
Шайба россиянина помогла «Каролине» победить «Ванкувер» в НХЛ
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь