Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Амур
02
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Наполи
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Джокович выиграл Australian Open
12:24 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко заявил, что не перешел в UFC из-за Дэйны Уайта

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко ранее не подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) из-за поведения президента организации Дэйны Уайта. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

Наверх
Источник: AFP 2020

Ранее сообщалось, что Емельяненко мог подписать контракт с UFC в 2012 году, о чем велись переговоры.

«У нас было несколько встреч, мы вели переговоры, — сказал Емельяненко. — Если бы Дэйна Уайт хотел, чтобы этот бой состоялся, то он бы состоялся. Ничего из ряда вон выходящего я не просил, а Дэйна Уайт разговаривал тогда с нами, можно сказать, через губу. Он разговаривал настолько вызывающе и дерзко, что мы так и не договорились».

«Если бы он более человечно подходил к бойцам, этот бой бы состоялся. А может быть, боев было бы и несколько. Я живу не какими-то надеждами, а тем, что есть. У меня были замечательные бои в то время, до этого и после, не случилось этого, ничего страшного», — добавил спортсмен.

43-летний Емельяненко считается одним из сильнейших тяжеловесов в истории ММА. Он был чемпионом организации Pride. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Сейчас россиянин выступает в организации Bellator, по контракту с которым ему осталось провести два боя.

 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром
Победительница Australian Open из Москвы вошла в десятку лучших
Все матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о казахстанце
Чемпионка ОИ посчитала бессмысленным возвращение Загитовой
Победитель Australian Open возглавил рейтинг АTP
Шайба россиянина помогла «Каролине» победить «Ванкувер» в НХЛ
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь