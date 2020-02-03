Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р
Йокерит
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо
Локомотив
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
Витязь
31
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
СКА
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Северсталь
62
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Наполи
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Б
32
Хоккей. НХЛ
4.02
Торонто Мэйпл Ливз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
4.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
4.02
Детройт Ред Уингз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
04
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
9Погиб Коби Брайант
18:43 (мск), источник: Sports.Ru

Когда UFC 247: во сколько и где пройдет турнир

9 февраля пройдет второй номерной турнир 2020 года — UFC 247. В главном событии непобедимый Джон Джонс в одиннадцатый раз будет защищать титул чемпиона полутяжелого веса против Доминика Рейеса. Со-главным поединком станет еще один титульный поединок, но в женском наилегчайшем весе: американка Кэтлин Чукагян оспорит пояс с россиянкой Валентиной Шевченко.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Джон Джонс хочет подняться в тяжелый вес, а Шевченко третий бой с Амандой Нуньес

Джон Джонс — король полутяжелого веса. У него 25 побед и одно поражение — формальное: его дисквалифицировали за запрещенные удары локтями в бою против Мэтта Хэмилла в 2009 году на финале TUF 10. С тех пор он не проигрывал, а тяжелые поединки были только вне клетки: в 2015-ом въехал на своей машине в автомобиль беременной девушки и скрылся с места преступления, а в его тачке нашли наркотики. Суд, реабилитация и возвращение через полтора года: победил Овинса Сен-Прю и завоевал титул обратно, а потом снова дисквалификации. Но на этот раз из-за допинга. Джонс справился со всем этим, и сегодня он снова непобежденный чемпион, который явно не собирается терять свой титул. И все чаще слышно, что Джон намерен перейти в тяжелый вес и зачистить дивизион там, как сделал это в полутяжелом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«После поединка с Тиаго Сантосом я находился в точке, когда хотел начать вносить интерес в тяжелую весовую категорию. Я всю свою жизнь боролся со своим старшим братом. Я работал с Андреем Орловским и Алистаром Оверимом и всеми большими парнями на протяжении всей карьеры и всегда хорошо справлялся. С весом в 240 фунтов я двигаюсь так же хорошо, как и в полутяжелом весе. Разнообразие — вот, что не свойственно большинству тяжеловесов. Я разнообразен. Я могу выполнять действия с разворота, выбрасывать колено в прыжке и все такое. Не удивлюсь, что в 2020 году состоится мой бой в тяжелом весе», — заявил Джонс на конференции UFC 247.

Во время загрузки произошла ошибка.

Доминик Рейес — мощный ударник с идеальным рекордом (12:0). Он дебютировал в 2017 году на UFC Fight Night 112, и там за 29 секунд отправил в технический нокаут Йоакима Кристенсена. После этого он провел еще пять боев: задушил в первом раунде Джереми Кимбола, нокаутировал Джареда Коннонира, единогласно побил Овинса Сен-Прю, показал отличный бой с Волканом Оздемиром и вышел победителем, а в последнем поединке нокаутировал в первом раунде Криса Вайдмана. Он по праву заслужил статус претендента и является угрозой для Джонса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Валентина Шевченко — российская красавица, которая по праву является одной из самых опасных бойцов среди женщин. Она владеет титулом чемпиона в наилегчайшем женском весе, и создавала большие проблемы в легчайшем для Аманды Нуньес. Валентина победила в 18-ти боях и трижды проиграла, дважды Нуньес и Лиз Кармуш, которую в реванше 11 августа 2019 года уничтожала в течении пяти раундов на UFC Fight Night 156. После боя с Кэтлин Чакугян, Валентина намерена провести третий бой с Амандой Нуньес, и она более чем заслужила это, так как во втором бою результат был очень спорным.

Не знаю, в этом или следующем году, но третий бой с Амандой обязательно пройдет. Пока я не думаю об этом, потому что мне необходимо решить много дел в своем весе. Результат второго поединка с Нуньес был абсолютно неправильным. Людям нужен третий бой. Однажды он обязательно состоится.
Валентина Шевченко ​​​​​​​

Кэтлин Чакугян — американская спортсменка, идущая на серии из двух побед. Ее общий рекорд составляет 13 побед и 2 поражения: Лиз Кармуш и Джессике Ай. Она абсолютно стандартный боец, которая все победы в UFC завоевала единогласным решением судей, и только Джессике и Лиз проиграла раздельным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Никита Карин

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром
Победительница Australian Open из Москвы вошла в топ-10 WTA
Все матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о казахстанце
Чемпионка ОИ посчитала бессмысленным возвращение Загитовой
Карпин продлил контракт с «Ростовом»
Стало известно, какие каналы покажут матчи ЧЕ-2020 по футболу
Умер чемпион Европы по греко-римской борьбе из России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь