Когда UFC 247: во сколько и где пройдет турнир
9 февраля пройдет второй номерной турнир 2020 года — UFC 247. В главном событии непобедимый Джон Джонс в одиннадцатый раз будет защищать титул чемпиона полутяжелого веса против Доминика Рейеса.
9 февраля пройдет второй номерной турнир 2020 года — UFC 247. В главном событии непобедимый Джон Джонс в одиннадцатый раз будет защищать титул чемпиона полутяжелого веса против Доминика Рейеса.
Джон Джонс — король полутяжелого веса. У него 25 побед и одно поражение — формальное: его дисквалифицировали за запрещенные удары локтями в бою против Мэтта Хэмилла в 2009 году на финале TUF 10. С тех пор он не проигрывал, а тяжелые поединки были только вне клетки: в 2015-ом въехал на своей машине в автомобиль беременной девушки и скрылся с места преступления, а в его тачке нашли наркотики. Суд, реабилитация и возвращение через полтора года: победил Овинса
«После поединка с Тиаго Сантосом я находился в точке, когда хотел начать вносить интерес в тяжелую весовую категорию. Я всю свою жизнь боролся со своим старшим братом. Я работал с Андреем Орловским и Алистаром Оверимом и всеми большими парнями на протяжении всей карьеры и всегда хорошо справлялся. С весом в 240 фунтов я двигаюсь так же хорошо, как и в полутяжелом весе. Разнообразие — вот, что не свойственно большинству тяжеловесов. Я разнообразен. Я могу выполнять действия с разворота, выбрасывать колено в прыжке и все такое. Не удивлюсь, что в 2020 году состоится мой бой в тяжелом весе», — заявил Джонс на конференции UFC 247.
Доминик Рейес — мощный ударник с идеальным рекордом (12:0). Он дебютировал в 2017 году на UFC Fight Night 112, и там за 29 секунд отправил в технический нокаут Йоакима Кристенсена. После этого он провел еще пять боев: задушил в первом раунде Джереми Кимбола, нокаутировал Джареда Коннонира, единогласно побил Овинса
Валентина Шевченко — российская красавица, которая по праву является одной из самых опасных бойцов среди женщин. Она владеет титулом чемпиона в наилегчайшем женском весе, и создавала большие проблемы в легчайшем для Аманды Нуньес. Валентина победила в 18-ти боях и трижды проиграла, дважды Нуньес и Лиз Кармуш, которую в реванше 11 августа 2019 года уничтожала в течении пяти раундов на UFC Fight Night 156. После боя с Кэтлин Чакугян, Валентина намерена провести третий бой с Амандой Нуньес, и она более чем заслужила это, так как во втором бою результат был очень спорным.
Не знаю, в этом или следующем году, но третий бой с Амандой обязательно пройдет. Пока я не думаю об этом, потому что мне необходимо решить много дел в своем весе. Результат второго поединка с Нуньес был абсолютно неправильным. Людям нужен третий бой. Однажды он обязательно состоится.
Кэтлин Чакугян — американская спортсменка, идущая на серии из двух побед. Ее общий рекорд составляет 13 побед и 2 поражения: Лиз Кармуш и Джессике Ай. Она абсолютно стандартный боец, которая все победы в UFC завоевала единогласным решением судей, и только Джессике и Лиз проиграла раздельным.
Никита Карин