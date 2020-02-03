Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром

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«Я надеюсь на это, надеюсь, что Господь так управит, — сказал Емельяненко. — Недавно я сказал, что Александру нужно измениться. Прежде всего покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными».

«Все святые и все Евангелие проникнуто покаянием. Все святые говорят о покаянии, о терпении и смирении, но никак не наоборот. Нужно изменить свою жизнь как мне, так и Александру», — добавил собеседник агентства.