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12:35 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко надеется, что они когда-то помирятся с братом Александром. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

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«Я надеюсь на это, надеюсь, что Господь так управит, — сказал Емельяненко. — Недавно я сказал, что Александру нужно измениться. Прежде всего покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными».

«Все святые и все Евангелие проникнуто покаянием. Все святые говорят о покаянии, о терпении и смирении, но никак не наоборот. Нужно изменить свою жизнь как мне, так и Александру», — добавил собеседник агентства.

Братья Емельяненко долгое время тренировались вместе и представляли одну команду. Однако в последние годы между братьями происходят перепалки в публичном пространстве.

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