Глухой нокаут в Милане: французский боец показал, что такое идеальный удар коленом
Подборка лучших нокаутов недели (27 января — 2 февраля).
Подборка лучших нокаутов недели (27 января — 2 февраля).
31 января. ММА. Себастьян Юбэнк (Англия) — Эмад Хандбали (ОАЭ) — ТКО, 1-й раунд. До 80 кг (промежуточый вес).
Себастьян Юбэнк — сын Криса
1 февраля. ММА. Жасмин Ясидавичюс (Канада) — Габриэлла Гулфин (США) — ТКО, 1-й раунд. До 55 кг (промежуточный вес). Бенсалем (США), Cage Fury FC 81.
30-летняя канадка с литовскими корнями растерзала соперницу. Полное превосходство Ясидавичюс.
31 января. ММА. Каике Кинг (Бразилия) — Макс Гандра (бразилия) — КО, 2-й раунд. До 77,1 кг. Контагем (Бразилия), Jungle Fight 101.
Шел второй раунд, но один из бойцов настолько устал, что пропустил удар, который был ну уж очень медленным. Тем не менее получилось зрелищно.
31 января. ММА. Даниэль Энрике (Бразилия) — Рафэль Биата (Бразилия) — КО, 1-й раунд. До 65,8 кг. Контагем (Бразилия), Jungle Fight 101.
Великолепная победа начинающего бразильского бойца. Сначала технично увернулся, а затем обрушил на соперника пулеметную серию.
31 января. ММА. Рикардо Эспиноса (Никарагуа) — Хулио Мейя (Никарагуа) — КО, 1-й раунд. До 65,8 кг. Манагуа (Никарагуа), NFC 55.
Мейя агрессивно вел бой, но нарвался на двойку. Левым хуком Эспиноса отправил противника в тяжелый нокаут, а потом добавил еще два добивающих панча.
1 февраля. Кикбоксинг. Михаил Ника (Молдавский) — Франсиско Косми (Италия) — КО, 1-й раунд. До 80 кг. Милан (Италия), Petrosyan Mania.
Турнир знаменитого
1 февраля. Кикбоксинг. Реда Удгу (Франция) — Александру Негреа (Румыния) — КО, 2-й раунд. До 85 кг. Милан (Италия), Petrosyan Mania.
Просто восхитительный удар.
Отдел единоборств «СЭ»