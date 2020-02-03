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18:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глухой нокаут в Милане: французский боец показал, что такое идеальный удар коленом

Подборка лучших нокаутов недели (27 января — 2 февраля).

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7-е место: сын Юбэнка пошел в ММА. Кажется, он не ошибся

31 января. ММА. Себастьян Юбэнк (Англия) — Эмад Хандбали (ОАЭ) — ТКО, 1-й раунд. До 80 кг (промежуточый вес). Абу-Даби (ОАЭ), UAE Warriors 10.

Себастьян Юбэнк — сын Криса Юбэнка-старшего и брат Криса Юбэнка-младшего. Оба замечательные боксеры. Однако Себ в боксе не задержался (2−1) и пошел в ММА. Дебют получился легким.

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6-е место: как деклассируют в женских ММА

1 февраля. ММА. Жасмин Ясидавичюс (Канада) — Габриэлла Гулфин (США) — ТКО, 1-й раунд. До 55 кг (промежуточный вес). Бенсалем (США), Cage Fury FC 81.

30-летняя канадка с литовскими корнями растерзала соперницу. Полное превосходство Ясидавичюс.

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5-е место: когда функционалка ни к черту

31 января. ММА. Каике Кинг (Бразилия) — Макс Гандра (бразилия) — КО, 2-й раунд. До 77,1 кг. Контагем (Бразилия), Jungle Fight 101.

Шел второй раунд, но один из бойцов настолько устал, что пропустил удар, который был ну уж очень медленным. Тем не менее получилось зрелищно.

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4-е место: бразилец бил, словно стрелял из пулемета

31 января. ММА. Даниэль Энрике (Бразилия) — Рафэль Биата (Бразилия) — КО, 1-й раунд. До 65,8 кг. Контагем (Бразилия), Jungle Fight 101.

Великолепная победа начинающего бразильского бойца. Сначала технично увернулся, а затем обрушил на соперника пулеметную серию.

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3-е место: тяжелый нокаут из Никарагуа

31 января. ММА. Рикардо Эспиноса (Никарагуа) — Хулио Мейя (Никарагуа) — КО, 1-й раунд. До 65,8 кг. Манагуа (Никарагуа), NFC 55.

Мейя агрессивно вел бой, но нарвался на двойку. Левым хуком Эспиноса отправил противника в тяжелый нокаут, а потом добавил еще два добивающих панча.

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2-е место: молдавский хай-кик

1 февраля. Кикбоксинг. Михаил Ника (Молдавский) — Франсиско Косми (Италия) — КО, 1-й раунд. До 80 кг. Милан (Италия), Petrosyan Mania.

Турнир знаменитого армяно-итальянского кикбоксера Джорджо (Георга) Петросяна получился ярким. Нокаут в исполнении Ники — лучший хай-кик недели.

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1-е место: идеальное колено

1 февраля. Кикбоксинг. Реда Удгу (Франция) — Александру Негреа (Румыния) — КО, 2-й раунд. До 85 кг. Милан (Италия), Petrosyan Mania.

Просто восхитительный удар.

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