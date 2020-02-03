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15:11 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко объяснил, почему реагирует на слова брата Александра в прессе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко объяснил свою реакцию на слова брата Александра оскорблением близких людей. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«По отношению к себе я могу терпеть и проглатывать, хочется — пусть говорит, — сказал Емельяненко. — Люди, которые нас окружают, все знают, но есть предел. Когда касаешься окружения, семьи — это уже другое. Когда оскорбляют близких людей, здесь терпеть нельзя и нужно человека ставить на место».

Федор Емельяненко также отметил, что много раз пытался найти общий язык с братом: «Я много раз пробовал и много Александру помогал в жизни. Как те же Воронов и Мичков, то же окружение мое и Александра. Но после этого говорить, что Воронов такой-сякой — это неправильно, непорядочно и невоспитанно. Уже из уважения к Владимиру Михайловичу, что он тебя поддерживал, тренировал, вытащил из кучи конфликтов, передряг и плохих дел, помог тебе не вляпаться гораздо раньше…».

Емельяненко добавил: «[Оскорбления] по отношению к себе можно и нужно терпеть. Но если видите, что оскорбляют родных, близких и страну, здесь нужно пресекать».

Братья Емельяненко долгое время тренировались вместе и представляли одну команду. Однако в последние годы между братьями происходят перепалки в публичном пространстве.

В настоящий момент Федор Емельяненко является бойцом американской организации Bellator, Александр Емельяненко выступает в Absolute Championship Akhmat (ACA).

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