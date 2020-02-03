«100 миллионов, чтобы я этого придурка еще раз побил?» Хабиб — о Коноре, политике и Емельяненко
Большое выступление Нурмагомедова.
Большое выступление Нурмагомедова.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов 50 минут давал
«Бой Серроне и Конора был договорным? Я так не думаю. UFC бы не стали так рисковать. Просто они подобрали ему удобного соперника, который все свои большие бои сливает», — передает слова Хабиба корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
«Мои слова в адрес Серроне? Я не думаю, что был грубым, но был точным. Я просто был в предвкушении того, насколько они грамотно сыграли, насколько выбрали соперника. План действий сработал очень удачно. Люди снова заговорили о реванше, о еще
После боя многие со мной согласились. То, что это было грубо — согласен. Но у меня просто слов не хватило. Я хотел достучаться до людей, чтобы они поняли, против кого его выставили, — передает слова Хабиба корреспондент «Спорт-экспресс» Илья Андреев.
«Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?» — передает слова Нурмагомедова корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
«Они же активно работают над реваншем и используют все моменты, где, что и как сказать.
«Мой бой в России? Я все меньше и меньше в это верю. Сейчас бой в США, следующий бой они тоже в США хотят, так как там индустрия лучше развита. В России им не нравится то, что, как они говорят, заряжают большую сумму. Если бы меня спросили, я бы хотел тут подраться. Но все меньше и меньше в это верится», — передает слова Нурмагомедова корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
«Отменится ли на этот раз бой с Фергюсоном? Время покажет. Это жесткий вид спорта. Но надеюсь, что ничего не отменится. Бой с Тони — очень важный бой для моей карьеры, для моего наследия. Самый сложный ли это соперник? После боя только сможем ответить на этот вопрос. Я считаю, что я более на подъеме, чем Фергюсон. На бумаге — он самое сложное испытание для меня», — передает слова Нурмагомедова корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
«Статистику я не веду, кому я нравлюсь, а кому нет. На мое мировоззрение они смотрят со своей точки зрения, и я не говорю, что должен
«Это несправедливо, потому что мы выступали в разных эпохах. Он стоял у истоков. Его время прошло в Pride, мое — в UFC. Мы оба достигли больших успехов, но я бы поставил его на первое место. Я не скромничаю. Он проложил очень большой путь. Это первый человек из России, который много в ММА добился. Много людей, связанных с единоборствами, начали говорить о России как о стране, где есть бойцы благодаря Федору. А я поддерживаю эту тенденцию. Думаю, мы оба внесли большой вклад в развитие ММА», — передает слова Хабиба корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
«Заняться политикой после завершения карьеры? Не знаю. А вам как,