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12:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов отверг 100 миллионов долларов за бой с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новости о предложении из Саудовской Аравии провести второй бой с Конором Макгрегором за 100 миллионов долларов. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Дагестане.

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31-летний россиянин подчеркнул, что не заинтересован во втором поединке с ирландским бойцом. Он также отверг возможность заработать 100 миллионов долларов за бой. «Что буду делать, если предложат такие деньги? Есть и другие виды спорта, куда их можно вложить. Зачем мне 100 миллионов долларов за то, чтобы побить его еще раз?» — заявил Нурмагомедов.

Также в ходе беседы с журналистами Нурмагомедов поделился мыслями о том, что будет делать после завершения выступлений. Боец отметил, что хотел бы больше времени проводить с семьей и не станет связывать себя с участием в политике.

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1 февраля менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз заявил, что у него есть предложение из Саудовской Аравии, согласно которому Нурмагомедов может получить 100 миллионов долларов за матч-реванш с Макгрегором. Помимо этого, саудиты рассчитывают и на поединок против непобежденного американского боксера Флойда Мэйуэзера и также готовы заплатить 100 миллионов долларов за согласие Нурмагомедова.

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19 апреля Нурмагомедов встретится с американцем Тони Фергюсоном в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок станет 29-м в карьере россиянина, в активе которого 28 побед.

В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC 229. Он нанес ирландцу четвертое поражение в карьере. Макгрегор вернулся к выступлениям в январе 2020-го, нокаутировав американца Дональда Серроне.

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Видео опубликовано в YouTube-канале Sport24
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