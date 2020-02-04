Нурмагомедов отверг 100 миллионов долларов за бой с Макгрегором

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

31-летний россиянин подчеркнул, что не заинтересован во втором поединке с ирландским бойцом. Он также отверг возможность заработать 100 миллионов долларов за бой. «Что буду делать, если предложат такие деньги? Есть и другие виды спорта, куда их можно вложить. Зачем мне 100 миллионов долларов за то, чтобы побить его еще раз?» — заявил Нурмагомедов.

Также в ходе беседы с журналистами Нурмагомедов поделился мыслями о том, что будет делать после завершения выступлений. Боец отметил, что хотел бы больше времени проводить с семьей и не станет связывать себя с участием в политике.

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

1 февраля менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз заявил, что у него есть предложение из Саудовской Аравии, согласно которому Нурмагомедов может получить 100 миллионов долларов за матч-реванш с Макгрегором. Помимо этого, саудиты рассчитывают и на поединок против непобежденного американского боксера Флойда Мэйуэзера и также готовы заплатить 100 миллионов долларов за согласие Нурмагомедова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

19 апреля Нурмагомедов встретится с американцем Тони Фергюсоном в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок станет 29-м в карьере россиянина, в активе которого 28 побед.

В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC 229. Он нанес ирландцу четвертое поражение в карьере. Макгрегор вернулся к выступлениям в январе 2020-го, нокаутировав американца Дональда Серроне.