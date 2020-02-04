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13:51 (мск), источник: Life.ru

«Уральский Халк» сразится в клетке с Пастернаком

22 февраля в Екатеринбурге состоится первый совместный в России турнир американской организации Professional Fighters League и отечественного промоушена Russian Cagefighting Championship. В со-главном событии шоу выступит звезда уральского ММА Иван Штырков.

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Соперником россиянина станет 35-летний польский боец Михал Пастернак (14−4−0). Восточноевропейский спортсмен дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году, проведя за восемь лет профессиональной карьеры 18 поединков. Апогеем карьеры Михала стал бой за звание чемпиона азиатского промоушена ONE FC в 2016 году. Увы для польских фанатов ММА, Пастернак в этом поединке уступил «треугольником» бразильскому мастеру джиу-джитсу Роджеру Грэйси, что стало первым поражением Михала в смешанных единоборствах.

Иван Штырков (16−1−1) свой крайний поединок провёл 14 декабря 2019 года в родном Екатеринбурге. Поединок против опытного Ясуби Эномото обернулся первым в карьере «уральского Халка» поражением. Иван выглядел откровенно беспомощно в поединке против известного «гастролёра» и был вынужден сдаться во втором раунде.

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Темирлан Темукаев

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