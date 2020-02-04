«Уральский Халк» сразится в клетке с Пастернаком

Соперником россиянина станет 35-летний польский боец Михал Пастернак (14−4−0). Восточноевропейский спортсмен дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году, проведя за восемь лет профессиональной карьеры 18 поединков. Апогеем карьеры Михала стал бой за звание чемпиона азиатского промоушена ONE FC в 2016 году. Увы для польских фанатов ММА, Пастернак в этом поединке уступил «треугольником» бразильскому мастеру джиу-джитсу Роджеру Грэйси, что стало первым поражением Михала в смешанных единоборствах.