«Уральский Халк» сразится в клетке с Пастернаком
22 февраля в Екатеринбурге состоится первый совместный в России турнир американской организации Professional Fighters League и отечественного промоушена Russian Cagefighting Championship. В
22 февраля в Екатеринбурге состоится первый совместный в России турнир американской организации Professional Fighters League и отечественного промоушена Russian Cagefighting Championship. В
Соперником россиянина станет 35-летний польский боец Михал Пастернак (14−4−0). Восточноевропейский спортсмен дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году, проведя за восемь лет профессиональной карьеры 18 поединков. Апогеем карьеры Михала стал бой за звание чемпиона азиатского промоушена ONE FC в 2016 году. Увы для польских фанатов ММА, Пастернак в этом поединке уступил «треугольником» бразильскому мастеру
Иван Штырков (16−1−1) свой крайний поединок провёл 14 декабря 2019 года в родном Екатеринбурге. Поединок против опытного Ясуби Эномото обернулся первым в карьере «уральского Халка» поражением. Иван выглядел откровенно беспомощно в поединке против известного «гастролёра» и был вынужден сдаться во втором раунде.
Темирлан Темукаев