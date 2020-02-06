Рейес выиграл все свои бои в UFC. Теперь Доминик идёт за поясом великого Джонса

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8B7qGWHoYA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8B7qGWHoYA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8B7qGWHoYA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ufc (@ufc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-01T16:00:52+00:00">1 Фев 2020 в 8:00 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В ночь на 9 февраля по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдет первый в 2020 году титульный поединок в UFC у мужчин. Болельщики смешанных единоборств сразу же получат возможность увидеть бой с участием лидера рейтинга P4P, чемпиона промоушена в полутяжёлом весе Джона Джонса. Казалось бы, американец уже провёл тотальную зачистку дивизиона. Но у его хэйтеров появилась новая надежда — небитый Доминик Рейес. На его счету лишь шесть поединков в UFC, но практически все, добытые им победы, получились впечатляющими.

Доминик Рейес — Йоахим Кристенсен. UFC Fight Night 112. 25 июня 2017 года

25 июня 2017 года в Оклахома-Сити прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 112. В его основном карде нашлось место небитому дебютанту промоушена Доминику Рейесу, который на тот момент имел в активе шесть побед в шести встречах (пять досрочных). В октагон с ним вышел ветеран MMA Йоахим Кристенсен, в послужном списке которого было три боя в UFC. Рейес с первых секунд накинулся на соперника с серией ударов. Датчанин буквально обмяк у сетки и Доминик легко его добил. На победу было затрачено лишь 29 секунд. В итоге американец ещё и получил бонус за лучшее выступление вечера. К слову, фактически Рейес «уволил» из лиги Кристенсена. После того поражения Йоахим в UFC больше не появлялся.

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Доминик Рейес — Джереми Кимбл. UFC 218. 2 декабря 2017 года

Второй поединок в карьере в UFC Рейес провёл уже на номерном турнире. Тогда он выступил в предварительном карде у Макса Холлоуэя и Жозе Алдо. Противостоял ему Джереми Кимбл, в активе которого на тот момент в UFC была одна победа и одно поражение. На этот раз Доминик заставил немного понервничать своих болельщиков. Соперник практически без разведки пошёл вперёд, а вскоре провёл и тейкдаун, Рейес сразу сумел подняться, и бойцы продолжили борьбу у сетки. В её результате тейкдаун себе в актив записал уже Доминик, но в отличие от Кимбла он извлёк из него максимум и, изрядно повозив оппонента, сумел провести удушающий приём и оформить вторую кряду досрочную победу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgHn_bRBpZE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgHn_bRBpZE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Доминик Рейес — Джаред Каннонир. UFC Fight Night 129. 19 мая 2018 года

В мае 2018 года UFC гостил в чилийской столице Сантьяго. Главным событием турнира UFC Fight Night 129 стала схватка Камару Усмана и Дэмиана Майи, но в основном карде нашли место и уже для подтвердившего свою перспективность Рейеса. Соперником Доминика стал Джаред Каннонир, в активе которого было уже шесть боёв в UFC. Впрочем, опыт и напористость Джареда нисколько не смутили Доминика.

Каннонир, явно уступая в росте высоченному противнику, постоянно шёл вперёд и нащупывал удобную для себя дистанцию. В одном из эпизодов, в середине первого раунда Рейес поймал наступающего Джареда тяжёлым апперкотом. Того явно болтануло. Доминик, почувствовав запах крови, осмелел и пошёл вперёд. Уже через пару десятков секунд это дало плоды. Рефери зафиксировал третью кряду победу Рейеса в UFC. Это был технический нокаут с добиванием в стойке.

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Доминик Рейес — Овинс Сен-Прю. UFC 229. 6 октября 2018 года

Следующий бой Рейеса в UFC состоялся на памятном не только для россиян, но и для всех фанов ММА турнире UFC 229. Рейес получил возможность выступить в основном карде крупнейшего турнира. А после него в клетку выходили лишь Тони Фергюсон, Энтони Петтис, Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Соперником Доминика в этот раз стал опытнейший экс-претендент на титул Овинс Сен-Прю, за плечами которого были победы над Никитой Крыловым, Маурисио Руа и очень конкурентный бой с Джоном Джонсом.

Впрочем, всё это не помогло Овинсу избежать участи предыдущих соперников Рейеса. Сен-Прю перешёл в режим выживания уже в первом раунде, пропустив от Доминика множество тяжёлых ударов. Казалось, что ветеран лиги капитулирует уже в этой пятиминутке, но он все же устоял. В дальнейшем картина поединка не менялась. На последних секундах заключительного раунда Рейес де-факто нокаутировал обескровленного соперника, но рефери дал подняться Овинсу, и в итоге Доминику была засчитана первая в карьере в UFC победа решением судей.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BpC2yDjFwst/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dominick Reyes (@domreyes24)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-17T18:40:35+00:00">17 Окт 2018 в 11:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Доминик Рейес — Крис Уайдман UFC on ESPN 6. 19 октября 2019 года

После победы над Сен-Прю Рейес выдал самый невыразительный бой в UFC. В марте 2019 года на турнире в Лондоне он с большим трудом и лишь раздельным решением судей победил Волкана Оздемира. То выступление Доминик и сам называет худшим в своей карьере. Реабилитироваться за блеклый бой с Оздемиром Рейес смог в октябре минувшего года на шоу в Бостоне. Тогда он впервые в карьере возглавил турнир и впервые в карьере бился с экс-чемпионом. Его соперником стал бывший обладатель титула в среднем весе Крис Уайдман. Последний, путём перехода в полутяжёлый вес, явно надеялся реанимировать карьеру, но вместо этого, похоже, окончательно её похоронил.

Крис сразу же решил зайти с козырей и попробовал всё свести к борьбе. Но, как только бойцы вернулись к работе в стойке, для Уайдмана всё было кончено. Рейес провёл блестящую контратаку, молниеносно донеся до челюсти соперника тяжёлый левый. Уайдман оказался на канвасе и добить его не составило труда — очередная досрочная победа.

Таким образом, Рейес получил второй в карьере бонус от UFC за выступление вечера и уже практически тогда было ясно, что он обеспечил себе схватку за титул. Продолжит ли Доминик победную серию и падёт ли в UFC ещё один чемпион? Узнаем уже скоро, но однозначно, фанам Джона Джонса придётся понервничать.