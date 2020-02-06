Рейес выиграл все свои бои в UFC. Теперь Доминик идёт за поясом великого Джонса
Шесть побед, половина из которых — нокаутом. Джонсу лучше бы отнестись к Рейесу серьёзно.
Шесть побед, половина из которых — нокаутом. Джонсу лучше бы отнестись к Рейесу серьёзно.
В ночь на 9 февраля по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдет первый в 2020 году титульный поединок в UFC у мужчин. Болельщики смешанных единоборств сразу же получат возможность увидеть бой с участием лидера рейтинга P4P, чемпиона промоушена в полутяжёлом весе Джона Джонса. Казалось бы, американец уже провёл тотальную зачистку дивизиона. Но у его хэйтеров появилась новая надежда — небитый Доминик Рейес. На его счету лишь шесть поединков в UFC, но практически все, добытые им победы, получились впечатляющими.
25 июня 2017 года в
Второй поединок в карьере в UFC Рейес провёл уже на номерном турнире. Тогда он выступил в предварительном карде у Макса Холлоуэя и Жозе Алдо. Противостоял ему Джереми Кимбл, в активе которого на тот момент в UFC была одна победа и одно поражение. На этот раз Доминик заставил немного понервничать своих болельщиков. Соперник практически без разведки пошёл вперёд, а вскоре провёл и тейкдаун, Рейес сразу сумел подняться, и бойцы продолжили борьбу у сетки. В её результате тейкдаун себе в актив записал уже Доминик, но в отличие от Кимбла он извлёк из него максимум и, изрядно повозив оппонента, сумел провести удушающий приём и оформить вторую кряду досрочную победу.
В мае 2018 года UFC гостил в чилийской столице Сантьяго. Главным событием турнира UFC Fight Night 129 стала схватка Камару Усмана и Дэмиана Майи, но в основном карде нашли место и уже для подтвердившего свою перспективность Рейеса. Соперником Доминика стал Джаред Каннонир, в активе которого было уже шесть боёв в UFC. Впрочем, опыт и напористость Джареда нисколько не смутили Доминика.
Каннонир, явно уступая в росте высоченному противнику, постоянно шёл вперёд и нащупывал удобную для себя дистанцию. В одном из эпизодов, в середине первого раунда Рейес поймал наступающего Джареда тяжёлым апперкотом. Того явно болтануло. Доминик, почувствовав запах крови, осмелел и пошёл вперёд. Уже через пару десятков секунд это дало плоды. Рефери зафиксировал третью кряду победу Рейеса в UFC. Это был технический нокаут с добиванием в стойке.
Следующий бой Рейеса в UFC состоялся на памятном не только для россиян, но и для всех фанов ММА турнире UFC 229. Рейес получил возможность выступить в основном карде крупнейшего турнира. А после него в клетку выходили лишь Тони Фергюсон, Энтони Петтис, Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Соперником Доминика в этот раз стал опытнейший
Впрочем, всё это не помогло Овинсу избежать участи предыдущих соперников Рейеса.
После победы над
Крис сразу же решил зайти с козырей и попробовал всё свести к борьбе. Но, как только бойцы вернулись к работе в стойке, для Уайдмана всё было кончено. Рейес провёл блестящую контратаку, молниеносно донеся до челюсти соперника тяжёлый левый. Уайдман оказался на канвасе и добить его не составило труда — очередная досрочная победа.
Таким образом, Рейес получил второй в карьере бонус от UFC за выступление вечера и уже практически тогда было ясно, что он обеспечил себе схватку за титул. Продолжит ли Доминик победную серию и падёт ли в UFC ещё один чемпион? Узнаем уже скоро, но однозначно, фанам Джона Джонса придётся понервничать.
Микаил Гусейнов