Джон Джонс очень уверен в себе перед UFC 247. Он готов побить Рейеса, Миочича и хочет продолжить дело Кобе Брайанта
А именно — помогать людям.
А именно — помогать людям.
Лучший боец вне зависимости от весовых категорий — Джон Джонс — 9 февраля будет в 11-й (!) раз защищать титул чемпиона полутяжелого дивизиона на UFC 247. Его соперником будет непобежденный Доминик Рейес.
Накануне поединка Джонс дал большое интервью Ариэлю Хельвани, в котором рассказал об ошибках прошлого, смерти матери и Кобе Брайанта, а также переходе в тяжелый вес.
Мне кажется, Рейес не понимает, куда лезет. Для многих ребят попасть на бой — это уже победа. Я видел его Instagram, он выложил фотку с ESPN. И там висело его имя — Доминик Рейес — крупным шрифтом. Для меня такой пост — показатель того, что ему достаточно просто быть на афише. Просто прийти в бар, где все хотят его угостить и желают удачи. Все называют его «Чемпион» и уделяют внимание.
Так же было с Тиаго Сантосом. Он увидел свое имя на здании UFC и сфоткал его. Да, ты на поле боя, но ты это пока ничего сделал.
Всем этим ребятам нечего терять, для них это возможность. А там, где нахожусь я — можно многое потерять. Наши с ними мотивации различаются в корне.
2019-й был потрясающим и прекрасным годом. Я принял на себя первую волну поединков с новым поколением: Энтони Смит, Тиаго Сантос, Александр Густафссон. Это было здорово. Мне кажется, я мог бы чуть лучше постараться в некоторых боях, но я рад за те победы, которые у меня есть.
Честно вам скажу: Тиаго Сантос, как соперник, в два три раза превосходит Доминика Рейеса.
Многие критикуют меня за то, что я не смог его финишировать, но это не справедливо. Майкл Джордан выиграл все игры? Кобе Брайант не выигрывал в каждом матче. Они не забросили каждый брошенный мяч. Я побеждаю постоянно, но мои победы не могут быть каждый раз красочнее, чем в предыдущий.
Я был шокирован и очень разочарован, когда узнал о смерти Кобе. Я многое вынес из этого, научился сильнее ценить жизнь. Я стал крепче обнимать дочь после этого. Это так грустно. Он ушел очень рано.
Чувствую, что наследие Кобе, которое он начал создавать вне баскетбольной площадки, было намного мощнее, чем его спортивная карьера. Он был прекрасным отцом. В тот день я ходил в церковь, чтобы почувствовать, что Брайант теперь в лучшем месте.
Сейчас я ощущаю персональную ответственность — продолжить то, что начал он. Быть полезным человечеству. Продолжить и прочувствовать Mamba Mentality. Ощущать ее, когда я захожу в октагон, представлять ее людям в виде помощи, насколько это возможно.
Мы обязаны вырабатывать свой потенциал на максимум. Кобе говорил: найди то, что ты любишь, и сделай все, чтобы в этом преуспеть. Я крайне счастлив, что я люблю то, что делаю, что рожден стать бойцом. Я наслаждаюсь своей работой — это вдохновляет. Но ты должен отдаваться целиком, отдавать все, что в тебе есть. Ты должен это Кобе. Ты должен это тем, кто не может этого делать: инвалидам, недееспособным людям. Ты должен это миру, должен показать, каким можно стать просто делая то, что любишь.
Моя мама — Камилла Джонс — была фантастической женщиной, невероятной христианкой. Она помогала каждому. Ее похороны были эпичны, потому что я видел, как 10−15 женщин по очереди рассказывали, как мама помогала им бороться с зависимостью от наркотиков (Камилла работала медсестрой — Sports.ru), помогала избавиться от абьюза в отношениях, помогала едой и одеждой.
Мамины похороны так вдохновили меня, потому что я понял, что мама была на 100%
Я постоянно думаю о матери, она помогает мне в куче проблем и влияет на мои решения. Хочу, чтобы она гордилась мной. Знаю, что она наблюдает за моими действиями из первого ряда. На всех мероприятиях, встречах — всегда и везде.
Я очень хочу бой со Стипе Миочичем. И когда перейду в тяжелый вес, то мне не понадобится тренировочный поединок, чтобы проверить, какой я в этом дивизионе. Сколько там в Стипе — 105 кг? Если столько же будет во мне, то этого более чем достаточно. Судя по боям Стипе с Даниэлем Кормье, мне кажется, что запросто его побью. У нас разница в скорости, в моем бойцовском IQ, разнообразии, в моей вере и уверенности. Хочу это сделать, пока чувствую, что я на коне.
Хотя сейчас важнее Доминик Рейес. Я бы хотел подраться с Миочичем, но я рад, что все идет так, как идет. У меня была неплохая серия побед, мне говорили: «Если ничего не поломано, то и не нужно чинить». Так что возьму я титул тяжелого дивизиона или нет, знаю одно — я живу и наслаждаюсь моментом. Будущее само о себе позаботится.
Я точно вернусь к полутяжелому весу. Этот дивизион мне нравится, я хорошо себя в нем чувствую. Одолею Миочича и скину опять в прежнюю категорию. В категории до 93 кг я чувствую максимальный подъем ментальных, физических и духовных сил. Это дает мне ощущение заряженности.
Я обожал Исраэля Адесанью. Если честно, это весело: спорить и ругаться с людьми по поводу него. Он сейчас очень хорош.
Но не считаю его проблемой. Кормье дрался с многими тяжеловесами, он говорит, что Джон чуть больше и чуть сильнее, чем кажется. Он тот, кто дрался с гигантом Антонио Сильвой. Поэтому я не думаю, что высокий парень из среднего веса доставит мне проблемы, особенно, когда я повалю его на землю. Люди могут слушать то, что он говорит, но суть в том, что сейчас он боится.
В конце концов, я лучше него — да назовите любой аспект боя, он далек от меня во всем. Странно, что я вообще о нем говорю. Надо перестать.
Не хочу быть высокомерным, но если посмотреть на положение дел, то я мужчина, а он как ребенок, когда дело касается боев. Я это уже доказал тем, чего достиг. Есть люди, которые популярнее меня, есть люди — вроде Конора — которые зарабатывают больше меня. Но я сейчас не этим заинтересован. Я хозяйничаю в штуке под названием бой. Поэтому я злюсь, когда со мной говорят про Адесанью.
Чем больше я о нем рассуждаю, тем сильнее растет его ценность. Я дерусь на высочайшем уровне годами, чемпионат мира за чемпионатом мира. Я уже побеждал в чемпионских боях UFC, когда его вырубали в поединках за 5 тысяч долларов.
Никита Карин