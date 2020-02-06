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12:29 (мск), источник: Vesti.kz

Бой МакГрегора с нокаутом за 40 секунд собрал миллион платных трансляций и установил рекорд

Бой между экс-чемпионом UFC в двух дивизионах ирландцем Конором МакГрегором и американцем Дональдом Серроне стал первым спортивным событием, которому удалось продать миллион платных трансляций на ESPN+, сообщает sports.ru. Это рекорд для стримингового сервиса с момента сотрудничества с UFC.

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Предыдущее достижение принадлежал поединку блогеров KSI и Логана Пола. Они собрали 814 тысяч покупок PPV.

Разница в том, что бой Пол — KSI стоил десять долларов, а трансляция МакГрегор — Серроне обошлась зрителям в 70 долларов, а также месячная подписка на стриминговую платформу в размере 4,99 доллара. Таким образом, общая выручка составила 75 миллионов долларов.

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Напомним, бой против Серроне прошел в январе и стал для МакГрегора первым с октября 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ирландец за 40 секунд нокаутировал американца и тал третьим в рейтинге легкой весовой категории.

ХАБИБ — ПРО БОЙ МАКГРЕГОР vs СЕРРОНЕ / Это цирк, но не договорняк
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12:41 (мск)© Ньюстюб
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