Бой МакГрегора с нокаутом за 40 секунд собрал миллион платных трансляций и установил рекорд
Бой между
Бой между
Предыдущее достижение принадлежал поединку блогеров KSI и Логана Пола. Они собрали 814 тысяч покупок PPV.
Разница в том, что бой Пол — KSI стоил десять долларов, а трансляция МакГрегор — Серроне обошлась зрителям в 70 долларов, а также месячная подписка на стриминговую платформу в размере 4,99 доллара. Таким образом, общая выручка составила 75 миллионов долларов.
Напомним, бой против Серроне прошел в январе и стал для МакГрегора первым с октября 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ирландец за 40 секунд нокаутировал американца и тал третьим в рейтинге легкой весовой категории.