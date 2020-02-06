Бой МакГрегора с нокаутом за 40 секунд собрал миллион платных трансляций и установил рекорд

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Предыдущее достижение принадлежал поединку блогеров KSI и Логана Пола. Они собрали 814 тысяч покупок PPV.

Разница в том, что бой Пол — KSI стоил десять долларов, а трансляция МакГрегор — Серроне обошлась зрителям в 70 долларов, а также месячная подписка на стриминговую платформу в размере 4,99 доллара. Таким образом, общая выручка составила 75 миллионов долларов.

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