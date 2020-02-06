Хабиб объяснил, почему не считает себя примером для подражания
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не считает себя примером для подражания и никогда не хотел им быть.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не считает себя примером для подражания и никогда не хотел им быть.
Нурмагомедов проведет бой с американцем Тони Фергюсоном 19 апреля в
«Самый большой минус в популярности я нашел — это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. Я мусульманин и у нас в религии есть пример для подражания — это посланник Аллаха Мухаммад. Я считаю, что ни я и ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером для подражания», — написал Нурмагомедов в своем
«Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях», — отметил боец.