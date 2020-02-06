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14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хабиб объяснил, почему не считает себя примером для подражания

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не считает себя примером для подражания и никогда не хотел им быть.

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Нурмагомедов проведет бой с американцем Тони Фергюсоном 19 апреля в Нью-Йорке. Россиянин победил во всех своих 28 поединках на профессиональном уровне. Его соперник имеет на своем счету 25 побед и три поражения.

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«Самый большой минус в популярности я нашел — это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. Я мусульманин и у нас в религии есть пример для подражания — это посланник Аллаха Мухаммад. Я считаю, что ни я и ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером для подражания», — написал Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте.

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«Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях», — отметил боец.

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