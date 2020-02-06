Хабиб объяснил, почему не считает себя примером для подражания

«Самый большой минус в популярности я нашел — это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. Я мусульманин и у нас в религии есть пример для подражания — это посланник Аллаха Мухаммад. Я считаю, что ни я и ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером для подражания», — написал Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте.