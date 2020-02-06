Емельяненко — Исмаилову: Не расслабляйся, буду бить тебя с обеих рук

«Я тут слышал, что Мага Исмаилов что-то на просторах интернета наговорил много всего лишнего. Мага, это моя жизнь, я романтик. Выпил, подрался, в тюрьму. Ты давай не расслабляйся. У меня вся жизнь на этом строится. Не думай, что если я заехал, то ты теперь чемпион. Нет, именно так я и живу. Это вам, правильным, неведом этот образ жизни. Тренируйся, готовься, бить тебя буду с обеих рук. Удачи!», — сказал Емельяненко в своем видеообращении.