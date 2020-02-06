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14:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко — Исмаилову: Не расслабляйся, буду бить тебя с обеих рук

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко посоветовал своему соотечественнику Магомеду Исмаилову, с которым проведет в апреле бой, более усердно тренироваться.

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Емельяненко-младшим и Исмаиловым проведут поединок 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. Исмаилова имеет 15 побед, два поражения и ничью. На счету Емельяненко 28 побед, семь поражений и ничья.

«Я тут слышал, что Мага Исмаилов что-то на просторах интернета наговорил много всего лишнего. Мага, это моя жизнь, я романтик. Выпил, подрался, в тюрьму. Ты давай не расслабляйся. У меня вся жизнь на этом строится. Не думай, что если я заехал, то ты теперь чемпион. Нет, именно так я и живу. Это вам, правильным, неведом этот образ жизни. Тренируйся, готовься, бить тебя буду с обеих рук. Удачи!», — сказал Емельяненко в своем видеообращении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Емельяненко был задержан в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство. Боец вышел из изолятора временного содержания 28 января.

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