Журналист Кашин снова неуважительно отозвался о Нурмагомедове

Источник: AP 2020

Напомним, ранее журналист выразил мнение, что Нурмагомедов дискредитирует Россию на мировой арене, а также призвал запретить в стране смешанные единоборства.

«Хабиб — лидер, авторитет, моральный авторитет радикальных и таких не очень, что называется, высококультурных слоёв российского общества. Этнически очевидно, что они привязаны к Северо-Кавказскому федеральному округу. Это данность, которую нельзя сбрасывать со счетов. Не только Хабиб и не только этот вид спорта с этим связаны.

Есть вторая фигура, также важная и знаковая. Рамзан Ахматович Кадыров, который также знаменит этой культурой насильственных извинений перед ним и соответственно этими своими бесноватыми поклонниками, которые, чувствуя силу, ведут себя довольно нагло с теми людьми, за которыми такой силы нет.