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12:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Журналист Кашин снова неуважительно отозвался о Нурмагомедове

Российский политический журналист Олег Кашин назвал действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова авторитетом малокультурных слоёв российского общества.

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Источник: AP 2020

Напомним, ранее журналист выразил мнение, что Нурмагомедов дискредитирует Россию на мировой арене, а также призвал запретить в стране смешанные единоборства.

«Хабиб — лидер, авторитет, моральный авторитет радикальных и таких не очень, что называется, высококультурных слоёв российского общества. Этнически очевидно, что они привязаны к Северо-Кавказскому федеральному округу. Это данность, которую нельзя сбрасывать со счетов. Не только Хабиб и не только этот вид спорта с этим связаны.

Есть вторая фигура, также важная и знаковая. Рамзан Ахматович Кадыров, который также знаменит этой культурой насильственных извинений перед ним и соответственно этими своими бесноватыми поклонниками, которые, чувствуя силу, ведут себя довольно нагло с теми людьми, за которыми такой силы нет.

Станет ли Хабиб новым дагестанским Кадыровым? После назначения главы Калмыкии (в сентябре республику возглавил бывший кикбоксёр Бату Хасиков. — Прим. «Чемпионата») я не удивлюсь, если завтра главой Дагестана назначат Хабиба. Поскольку он фигура меганародная, знаменитый герой, то он может стать лидером не только региона, но и как раз тех людей, которым не хватает крепкой руки, — сказал Кашин в интервью Александру Лютикову на его YouTube-канале.

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