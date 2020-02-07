Журналист Кашин снова неуважительно отозвался о Нурмагомедове
Российский политический журналист Олег Кашин назвал действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова авторитетом малокультурных слоёв российского общества.
Российский политический журналист Олег Кашин назвал действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова авторитетом малокультурных слоёв российского общества.
Напомним, ранее журналист выразил мнение, что Нурмагомедов дискредитирует Россию на мировой арене, а также призвал запретить в стране смешанные единоборства.
«Хабиб — лидер, авторитет, моральный авторитет радикальных и таких не очень, что называется, высококультурных слоёв российского общества. Этнически очевидно, что они привязаны к
Есть вторая фигура, также важная и знаковая. Рамзан Ахматович Кадыров, который также знаменит этой культурой насильственных извинений перед ним и соответственно этими своими бесноватыми поклонниками, которые, чувствуя силу, ведут себя довольно нагло с теми людьми, за которыми такой силы нет.
Станет ли Хабиб новым дагестанским Кадыровым? После назначения главы Калмыкии (в сентябре республику возглавил бывший кикбоксёр Бату Хасиков. — Прим. «Чемпионата») я не удивлюсь, если завтра главой Дагестана назначат Хабиба. Поскольку он фигура меганародная, знаменитый герой, то он может стать лидером не только региона, но и как раз тех людей, которым не хватает крепкой руки, — сказал Кашин в интервью Александру Лютикову на его