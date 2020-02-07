«Что за состояние, мой хороший?»: Исмаилов встретился с Емельяненко
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов встретился с соотечественником Александром Емельяненко перед совместной
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов встретился с соотечественником Александром Емельяненко перед совместной
Бой в тяжелом весе между
Спортсмены пообщались во время встречи на лестничном пролете. Емельяненко
«Как расходиться будем? Даже не знаю. Кто кого пропустит? Что за состояние, мой хороший? Саш, ну ты что? Потом пообщаемся, да?», — сказал Исмаилов.
В ответ Александр несколько раз сжал бицепс Исмаилова и отметил его напряженность.
«А что ты задышал так часто? Чай, кофе пацану», — отметил Александр.
Исмаилов имеет на своем счету 15 побед, два поражения и ничью. В активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и один ничейный исход.