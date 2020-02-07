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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Что за состояние, мой хороший?»: Исмаилов встретился с Емельяненко

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов встретился с соотечественником Александром Емельяненко перед совместной пресс-конференцией.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бой в тяжелом весе между Емельяненко-младшим и Исмаиловым планируется провести 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. В январе Емельяненко был арестован в Анапе за мелкое хулиганство. Боец провел в изоляторе временного содержания семь дней. Он объяснил свое задержание тем, что «на таких инцидентах строится его жизнь, так как он романтик».

Спортсмены пообщались во время встречи на лестничном пролете. Емельяненко пo-джентльменски уступил дорогу своему сопернику. При этом Исмаилов отметил странное состояние своего оппонента.

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«Как расходиться будем? Даже не знаю. Кто кого пропустит? Что за состояние, мой хороший? Саш, ну ты что? Потом пообщаемся, да?», — сказал Исмаилов.

В ответ Александр несколько раз сжал бицепс Исмаилова и отметил его напряженность.

«А что ты задышал так часто? Чай, кофе пацану», — отметил Александр.

Исмаилов имеет на своем счету 15 побед, два поражения и ничью. В активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и один ничейный исход.

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