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08:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедову предсказали самый сложный бой в карьере

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и комик Джо Роган считает, что поединок против американца Тони Фергюсона станет самым сложным в карьере россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал во время одного из выпусков подкаста Joe Rogan Experience.

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«Тони — бабай. Не зря его так прозвали: никнейм подходит ему идеально. Этот парень никогда не устает, а его соперники после боев выглядят так, будто упали с поезда. Думаю, для Хабиба это будет самый сложный бой в карьере. В этом дивизионе Фергюсон — настоящий кошмар. Вместо кулаков у него кирпичи», — заявил Роган.

Ранее 7 февраля сообщалось о том, что пользователи Twitter считают, что 31-летний Нурмагомедов вероятнее всего потерпит поражение в бою с Фергюсоном. В голосовании, где приняли участие более девяти тысяч респондентов, большинство считает, что победителем в поединке станет именно американец.

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Бой Фергюсона и Нурмагомедова возглавит турнир UFC 249 в Бруклине. Оба спортсмена — лидеры UFC по количеству побед подряд (12) среди действующих бойцов.

В активе Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в легком весе, 28 побед. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения.

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