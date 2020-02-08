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11:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Конор Макгрегор остался в стриме

Ирландский боец резко увеличил число подписчиков транслировавшего его бой сервиса.

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Ирландский боец Конор Макгрегор остается исключительным по ценности коммерческим активом в мире смешанных единоборств (MMA), даже несмотря на потерю чемпионского статуса. Это доказал его январский бой с Дональдом Серроне. Благодаря ему стриминговый сервис ESPN+ по крайней мере на один месяц увеличил количество подписчиков на 1 млн человек, заработав таким образом на поединке около $70 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об эффекте, который произвел центральный бой состоявшегося 18 января в Лас-Вегасе турнира UFC, главного промоушена в смешанных единоборствах, стало известно из интервью, которое исполнительный директор Disney Боб Айгер дал изданию SportBusiness. Эта компания является основным акционером крупнейшего американского спортивного телеканала ESPN, а еще ей принадлежит связанный с ним стриминговый сервис ESPN+. Он показывает в том числе турниры по смешанным единоборствам.

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Боб Айгер рассказал о том, как резко выросло в последнее время число подписчиков сервиса. Осенью прошлого года оно составляло 3,5 млн человек, сейчас достигло 7,6 млн. Отдельно Айгер выделил январский скачок. В этом месяце рост составил 1 млн подписчиков. Менеджер, объясняя его, напрямую связал происшедшее именно со сверхвысоким интересом к поединку, в котором Конор Макгрегор уже через минуту с небольшим после его начала нокаутировал американца Дональда Серроне.

Сумму поступлений, который он принес ESPN+, Боб Айгер не назвал, но их нетрудно посчитать. В США месячная подписка на сервис стоит $5, а топовые события, которые он показывает, оплачиваются дополнительно. Трансляция шоу в Лас-Вегасе стоила $65. Таким образом, телевизионные доходы от боя могли составить около $70 млн. Суммы принципиально крупнее приносили раньше лишь боксерские бои-суперхиты, которые в режиме pay-per-view транслировали ведущие кабельные каналы вроде HBO.

С одной стороны, показатель не выглядит удивительным. Конор Макгрегор в течение многих лет оставался особенной фигурой для MMA. В смысле популярности к ирландскому бойцу не удавалось никому приблизиться. Макгрегору принадлежат сразу несколько коммерческих рекордов в смешанных единоборствах.

Например, его бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова в 2018 году сгенерировал 2,4 млн покупок трансляции pay-per-view (а из шести пользовавших наибольшим спросом у зрителей поединков в истории MMA Макгрегор выступил в пяти). А еще за год до матча с Нурмагомедовым Макгрегор провел боксерский бой с американцем Флойдом Мейуэзером, сгенерировавший более $500 млн.

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С другой стороны, перед его встречей с Дональдом Серроне были причины думать, что притягательность Конора Макгрегора серьезно уменьшилась. В ноябре 2016 года, то есть больше трех лет назад, он справился с Эдди Альваресом. После этого ничего хорошего, если акцентировать внимание именно на спортивных результатах, в жизни ирландца не происходило. В следующем году он проиграл Мейуэзеру. Затем титул чемпиона UFC в среднем весе (до 70 кг) и статус короля MMA у Макгрегора отнял добившийся почти такого же уровня популярности Нурмагомедов — и отнял жестоко, победив удушающим приемом. С тех пор имя Конора Макгрегора упоминалось в основном в негативном контексте. С ним разбирались и спортивные инстанции — за участие в инцидентах до и сразу после боя с Нурмагомедовым, и органы правопорядка — из-за нападения на пожилого мужчину в дублинском баре и сразу двух, если верить The New York Times, обвинений в насилии сексуального характера.

Но оказалось, что Макгрегор, даже потеряв чемпионский статус и со шлейфом скандалов за спиной, по-прежнему готов как неплохо драться, так и обеспечивать денежные потоки организаторам шоу. Первым свидетельством этого был отчет о реализации билетной программы на шоу в Лас-Вегасе. Сборы составили, согласно отчету UFC, $11,09 млн. Это — четвертый показатель в истории промоушена. Вторым — признания хозяев сервиса, который показывал поединок.

Алексей Доспехов

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