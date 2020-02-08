Конор Макгрегор остался в стриме
Ирландский боец резко увеличил число подписчиков транслировавшего его бой сервиса.
Ирландский боец резко увеличил число подписчиков транслировавшего его бой сервиса.
Ирландский боец Конор Макгрегор остается исключительным по ценности коммерческим активом в мире смешанных единоборств (MMA), даже несмотря на потерю чемпионского статуса. Это доказал его январский бой с Дональдом Серроне. Благодаря ему стриминговый сервис ESPN+ по крайней мере на один месяц увеличил количество подписчиков на 1 млн человек, заработав таким образом на поединке около $70 млн.
Об эффекте, который произвел центральный бой состоявшегося 18 января в
Боб Айгер рассказал о том, как резко выросло в последнее время число подписчиков сервиса. Осенью прошлого года оно составляло 3,5 млн человек, сейчас достигло 7,6 млн. Отдельно Айгер выделил январский скачок. В этом месяце рост составил 1 млн подписчиков. Менеджер, объясняя его, напрямую связал происшедшее именно со сверхвысоким интересом к поединку, в котором Конор Макгрегор уже через минуту с небольшим после его начала нокаутировал американца Дональда Серроне.
Сумму поступлений, который он принес ESPN+, Боб Айгер не назвал, но их нетрудно посчитать. В США месячная подписка на сервис стоит $5, а топовые события, которые он показывает, оплачиваются дополнительно. Трансляция шоу в
Например, его бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова в 2018 году сгенерировал 2,4 млн покупок трансляции
С другой стороны, перед его встречей с Дональдом Серроне были причины думать, что притягательность Конора Макгрегора серьезно уменьшилась. В ноябре 2016 года, то есть больше трех лет назад, он справился с Эдди Альваресом. После этого ничего хорошего, если акцентировать внимание именно на спортивных результатах, в жизни ирландца не происходило. В следующем году он проиграл Мейуэзеру. Затем титул чемпиона UFC в среднем весе (до 70 кг) и статус короля MMA у Макгрегора отнял добившийся почти такого же уровня популярности Нурмагомедов — и отнял жестоко, победив удушающим приемом. С тех пор имя Конора Макгрегора упоминалось в основном в негативном контексте. С ним разбирались и спортивные инстанции — за участие в инцидентах до и сразу после боя с Нурмагомедовым, и органы правопорядка —
Но оказалось, что Макгрегор, даже потеряв чемпионский статус и со шлейфом скандалов за спиной,
Алексей Доспехов