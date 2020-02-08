Уайт: Если Миочич не защитит титул в 2020 году, то мы организуем бой за чемпионский пояс

«Сейчас всё просто. Стипе Миочич травмирован. Когда он восстановится, мы организуем его третий боя с Даниэлем Кормье. Если Стипе не согласится на бой, то Кормье завершит карьеру. Надеюсь, что этого не будет. Я предлагал Кормье другие варианты, не хочу, чтобы он завершал карьеру. Но если он хочет в соперники Стипе Миочича, я не могу навязывать ему бои с другими бойцами. Если Миочич не защитит титул в 2020 году, то будет организован поединок за чемпионский пояс. Я надеюсь, что Стипе восстановится к августу 2020 года», — приводит слова Дэны Уайта ESPN.