Нурмагомедов поблагодарил Бензема за внимание безногому мальчику из Казахстана

Отметим, что 6 февраля Турганбеков посетил матч ¼ финала Кубка Испании между «Реалом» и «Реалом Сосьедад» (3:4). После игры Бензема подарил мальчику свою футболку и сыграл с ним в футбол.

Нурмагомедов также встречался с мальчиком во время поездки в Казахстан в декабре 2019 года. Тогда он тоже поиграл в футбол с 11-летним жителем Нур-Султана. В свою очередь Турганбеков подарил чемпиону UFC оригинальный мяч с автографами футболистов французского ПСЖ — Неймара, Эдинсона Кавани, Килиана Мбаппе и Тиаго Силвы.