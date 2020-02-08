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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

Нурмагомедов поблагодарил Бензема за внимание безногому мальчику из Казахстана

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил французского форварда мадридского «Реала» Карима Бензема за встречу с казахстанским мальчиком Али Турганбековым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Спасибо большое. Ты настоящий мужчина», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

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Отметим, что 6 февраля Турганбеков посетил матч ¼ финала Кубка Испании между «Реалом» и «Реалом Сосьедад» (3:4). После игры Бензема подарил мальчику свою футболку и сыграл с ним в футбол.

Нурмагомедов также встречался с мальчиком во время поездки в Казахстан в декабре 2019 года. Тогда он тоже поиграл в футбол с 11-летним жителем Нур-Султана. В свою очередь Турганбеков подарил чемпиону UFC оригинальный мяч с автографами футболистов французского ПСЖ — Неймара, Эдинсона Кавани, Килиана Мбаппе и Тиаго Силвы.

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