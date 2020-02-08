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15:23 (мск), источник: Sport24

Шлеменко: Фамилию Емельяненко сделал Федор, а Саша всегда пользовался протоптанной дорогой брата

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением об Александре Емельяненко, который известен своими скандальными выходками.

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«Конечно, я согласен, что в последнее время Александр Емельяненко перегибает палку. Люди сами раздули вокруг него образ непобедимого. Он таким не является и никогда не являлся. У него был брат Федор Емельяненко, который сделал их фамилию. Давайте честно: это не Александр ее сделал. Саша всегда пользовался протоптанной дорогой своего брата. Со мной же ведь никто с этим не поспорит. Те же бои вспомним. Кто Мирко Крокопа побеждал? Александр или Федор? Александр ему проигрывал, а потом в интервью рассказывал сказки, что Мирко его боялся. Смешно просто! Да, Александр хороший боец, но давайте честно: всей той популярностью, которая у него есть, Саша в большей степени обязан Федору. Вот и все, конечно же, Саша зазнается. Хорошо, что есть такие парни, как Дмитрий Смоляков, которые хотят поставить его на место», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.

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