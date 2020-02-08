Шлеменко: Фамилию Емельяненко сделал Федор, а Саша всегда пользовался протоптанной дорогой брата
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением об Александре Емельяненко, который известен своими скандальными выходками.
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением об Александре Емельяненко, который известен своими скандальными выходками.
«Конечно, я согласен, что в последнее время Александр Емельяненко перегибает палку. Люди сами раздули вокруг него образ непобедимого. Он таким не является и никогда не являлся. У него был брат Федор Емельяненко, который сделал их фамилию. Давайте честно: это не Александр ее сделал. Саша всегда пользовался протоптанной дорогой своего брата. Со мной же ведь никто с этим не поспорит. Те же бои вспомним. Кто Мирко Крокопа побеждал? Александр или Федор? Александр ему проигрывал, а потом в интервью рассказывал сказки, что Мирко его боялся. Смешно просто! Да, Александр хороший боец, но давайте честно: всей той популярностью, которая у него есть, Саша в большей степени обязан Федору. Вот и все, конечно же, Саша зазнается. Хорошо, что есть такие парни, как Дмитрий Смоляков, которые хотят поставить его на место», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.