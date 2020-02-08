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15:16 (мск), источник: Sport24

Гаджиев готов организовать бой Емельяненко и Смолякова

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом Sport24 Павлом Гуревичем заявил, что готов заняться организацией боя между бывшим тяжеловесом UFC Дмитрием Смоляковым и бойцом ММА Александром Емельяненко. Между спортсменами произошел конфликт: оба отметились жесткими высказывания в адрес друг друга.

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«Видел слова Смолякова про Емельяненко. Мне кажется, Дима ушел немного не в ту степь. Слишком много было про “трусы в душе”. Могу понять Диму, Саша его на ровном месте оскорбил, и ответ себя не заставил долго ждать. Но конструктивного ответа от Смолякова было достаточно мало, а воды было очень много. Наверное, Дима все слишком близко воспринял к сердцу. Смоляков хочет попросить меня организовать им бой в клетке? А почему нет? Если оба этого захотят, то пожалуйста. Но пока ко мне никто не обращался. Но мы в неплохих отношениях как с одним, так и с другим, поэтому все возможно. Пускай дерутся! Но надо понимать, кто в какой форме, в каком состоянии Смоляков и может ли он конкурировать с Емельяненко, чтобы действительно заставить ответить за свои слова. Ну и готов ли сейчас Саша принимать поединки. Из того, что я вижу сейчас — он пока на боях не сконцентрирован. Поэтому склоняюсь к тому, что все останется в формате ютуб-разборок», — сказал Гаджиев.

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