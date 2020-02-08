Гаджиев готов организовать бой Емельяненко и Смолякова

«Видел слова Смолякова про Емельяненко. Мне кажется, Дима ушел немного не в ту степь. Слишком много было про “трусы в душе”. Могу понять Диму, Саша его на ровном месте оскорбил, и ответ себя не заставил долго ждать. Но конструктивного ответа от Смолякова было достаточно мало, а воды было очень много. Наверное, Дима все слишком близко воспринял к сердцу. Смоляков хочет попросить меня организовать им бой в клетке? А почему нет? Если оба этого захотят, то пожалуйста. Но пока ко мне никто не обращался. Но мы в неплохих отношениях как с одним, так и с другим, поэтому все возможно. Пускай дерутся! Но надо понимать, кто в какой форме, в каком состоянии Смоляков и может ли он конкурировать с Емельяненко, чтобы действительно заставить ответить за свои слова. Ну и готов ли сейчас Саша принимать поединки. Из того, что я вижу сейчас — он пока на боях не сконцентрирован. Поэтому склоняюсь к тому, что все останется в формате ютуб-разборок», — сказал Гаджиев.