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8 февраля, источник: Lenta.Ru

Лучший боец UFC назвал фаворита во втором поединке Макгрегора и Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс поделился мыслями относительно возможного матча-реванша между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит TMZ Sports.

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«Если бы я ставил деньги, то поставил бы их на Хабиба. То есть, на бумаге у него все шансы. Но и у Макгрегора они остаются», — заявил Джонс. Он уточнил, что по его мнению у базовых борцов есть преимущество над представителями ударного стиля, так как они могут решить, где преимущественно будет проходить схватка — в партере или в стойке.

Джонсу предстоит защитить чемпионский титул на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне, 9 февраля. Его соперником станет Доминик Рейес.

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После победы Макгрегора над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в январе, глава организации Дэйна Уайт заявил, что рассчитывает на второй бой ирландца с Нурмагомедовым. В окружении российского бойца неоднократно комментировали возможность проведения второго поединка. В частности, менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз неоднократно высказывался против этого.

Макгрегор уступил Нурмагомедову в октябре 2018-го и не сумел вернуть титул чемпиона UFC в легком весе. Беспорядки в октагоне и за его пределами привели к дисквалификациям обоих бойцов. Поединок с Серроне стал первым для Макгрегора с осени 2018-го и первой победой в октагоне с 2016 года.

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Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне

В активе Нурмагомедова 28 побед. Он занимает вторую строчку в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий. Возглавляет его Джонс, который является чемпионом организации в полутяжелом весе.

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