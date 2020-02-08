Лучший боец UFC назвал фаворита во втором поединке Макгрегора и Нурмагомедова

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«Если бы я ставил деньги, то поставил бы их на Хабиба. То есть, на бумаге у него все шансы. Но и у Макгрегора они остаются», — заявил Джонс. Он уточнил, что по его мнению у базовых борцов есть преимущество над представителями ударного стиля, так как они могут решить, где преимущественно будет проходить схватка — в партере или в стойке.

Джонсу предстоит защитить чемпионский титул на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне, 9 февраля. Его соперником станет Доминик Рейес.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

После победы Макгрегора над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в январе, глава организации Дэйна Уайт заявил, что рассчитывает на второй бой ирландца с Нурмагомедовым. В окружении российского бойца неоднократно комментировали возможность проведения второго поединка. В частности, менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз неоднократно высказывался против этого.

Макгрегор уступил Нурмагомедову в октябре 2018-го и не сумел вернуть титул чемпиона UFC в легком весе. Беспорядки в октагоне и за его пределами привели к дисквалификациям обоих бойцов. Поединок с Серроне стал первым для Макгрегора с осени 2018-го и первой победой в октагоне с 2016 года.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне