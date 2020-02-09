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10:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Девушка из СССР доминирует в UFC. Она снова не оставила сопернице ни шанса

Валентина Шевченко победила Кэтлин Чукагян техническим нокаутом в третьем раунде на шоу UFC 247 в Хьюстоне.

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Источник: Спорт-Экспресс

Валентина Шевченко

Страна: Киргизия. Возраст: 31 год. Победы: 19. Поражения: 3: Ничьи: 0.

Валентина Шевченко родилась в Киргизии и в UFC представляет эту страну. По ее словам, есть у нее и российское гражданство. На сайте Sherdog она значится, как спортсменка из Перу — в этой стране они с сестрой Антониной прожили больше семи лет. Сама Шевченко в интервью «Матч ТВ» в 2017-м назвала себя советским человеком.

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Валентина — 11-кратная чемпионка мира по тайскому боксу по четырем разным версиям. В ММА она выступает с апреля 2003 года. Александр Емельяненко провел первый бой в смешанных единоборствах только через полгода, а Хабиб Нурмагомедов — через пять с половиной лет. И это при том, что сейчас Шевченко всего-то 31 год. Еще она виртуозно танцует лезгинку и хорошо стреляет, а в декабре дебютировала в кино, снявшись в фильме с Холли Берри в главной роли. Из-за съемок Валентине пришлось перекраситься в рыжий цвет. Берри пришла поддержать ее на UFC 247.

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Кэтлин Чукагян

Страна: США. Возраст: 31 год. Победы: 13. Поражения: 3. Ничьи: 0.

Живет в Лонг-Айленде, тренируется в Нью-Йорке. Никаких умопомрачительны историй в жизни, вроде, нет. Рекорд в UFC перед боем с Шевченко был 6−2, причем уступила она Джессике Ай и Лиз Кармуш, двумя недавними (и побежденными) соперницами Валентины. Ни разу не проиграла в UFC досрочно и ни разу не выиграла. Самая высокая оппонентка в карьере Шевченко — 175 см (рост Валентины — 165 см). И полнейший андердог. В женском наилегчайшем весе Шевченко такая же доминирующая чемпионка, как Хабиб — в мужском легком. Чукагян же — просто неплохой боец.

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Полное превосходство Шевченко

Валентина без проблем забрала первый и второй раунды: преимущество в стойке, а ближе к концу раунда — контроль в партере. Такого, чтобы Чукагян приходилось выживать, не было, но пропускала она постоянно, а сама не попадала. Самый зрелищный момент первых 10 минут — точный удар Шевченко ногой с разворота.

В начале третьего раунда Валентина сделала еще один тейкдаун, после чего заняла очень удобную позицию, выключив обе руки соперницы. Шевченко начала молотить по голове Чукагян, вырваться у американки никак не получалось, и рефери остановил бой — ТКО. Валентина в третий раз защитила титул чемпионки. После боя она на русском поблагодарила фанатов: «Привет моим болельщикам из России, Киргизии и стран СНГ».

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Очередная доминирующая победа Шевченко, в ее дивизионе достойных противниц для нее просто нет. Если руководство UFC организует третий бой между Валентиной и чемпионкой в легчайшем и полулегком весах Амандой Нуньес, это будет правильный шаг. Бразильянка дважды выиграла у Шевченко, но это были равные бои.

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