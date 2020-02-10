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15:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Судейский скандал в UFC. Рейес бил Джонса три раунда, но почему-то проиграл

Доминик Рейес вышел на бой с идеальным геймпланом, бомбардировал убойными сериями, однако судьи единогласно отдали победу Джону Джонсу.

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Представлять Джона Джонса не имеет смысла. Это то же самое, что рассказывать о том, кто такой Криштиану Роналду. Он просто великий, вот и все. До боя чемпион крепко взялся за трэш-ток. Рейеса он назвал клоуном, непроходимо тупым человеком, а главное, заявил, что у его соперника смердит изо рта («у него дико воняет изо рта!»).

Конечно, Джонс считался фаворитом, но в опросе журналистов портала MMA Junkie двое поставили на Рейеса. Джон неважно провел два предыдущих боя — с бывшими средневесами. И если в поединке с Энтони Смитом он забрал все пять раундов, то у Тиаго Сантоса выиграл раздельным решением судей. Причем бразилец дрался с порванными крестообразными связками. Так что прогноз в пользу Рейеса был обусловлен неважной (как казалось) формой Джонса. Но это не значит, что здоровенный Рейес, фактурой подходящий для тяжелого веса, — серая масса. Боец он яркий.

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Рейес начал спортивную карьеру в американском футболе, там не сложилось, и Доминик стал заниматься единоборствами. В UFC пришел с рекордом 6−0 (4 победы — КО/ТКО). Потом последовали еще шесть побед подряд. Йоахима Кристенсена, Джереми Кимболла и Джареда Каннонье он растерзал в первом раунде. С Овинсом Сен-Прю пришлось повозиться: Рейес выиграл единогласным решением судей, хотя нокдаун за две секунды до конца третьего раунда можно было бы посчитать и за нокаут. Поединок с Волканом Оздемиром американец провел плохо. Ему отдали победу, но он ее не заслуживал. Зато в бою с Крисом Уайдманом, который решил подняться в полутяжи, Доминик оформил красивый нокаут.

Перед боем Рейес сказал что-то вроде «ты еще не встречался с такими атлетами, как я». Джонс, сокрушивший уйму легенд, в ответ только посмеялся. А зря.

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У Доминика такая же коронка, как у Конора Макгрегора — левый прямой. Как только раздалась сирена, он сразу бросился вперед — как Конор в бою с Дональдом Серроне. Тоже промахнулся, но Джонс — не Серроне, и дальше мы увидели бой, а не одностороннее избиение.

Рейес предложил чемпиону мощный напор, и это была верная стратегия. Он был намного лучше в первом раунде, лучше во втором, да и в третьем тоже. Доминик действовал вторым номером, резко и точно контрактакуя ударами руками (иногда подключал и хай-кики). Джонс же никак не мог переломить ход поединка, подобрать ключ к сопернику. Да, центр клетки был за ним, но Рейес попадал чаще и сильнее.

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Четвертый раунд Джонс все-таки выиграл — бил чаще, а еще сделал парочку тейкдаунов. Правда, никакого толка (кроме, может быть, очков) они ему не принесли — Рейес легко поднимался и выходил из захвата. В концовке четвертого раунда Доминик выглядел очень уставшим. Казалось, что в пятом опытный Джонс должен его дожать. Однако минуты отдыха для Рейеса оказалось достаточно, чтобы восстановиться. Чемпион забрал пятый раунд, но его преимущество было совсем невелико. В концовке он смотрелся изможденным.

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Однако судьи отдали победу Джонсу, причем единогласно, и это, безусловно, кража титула у Рейеса. Джонс как был великим, так и остался, но он не выиграл этот бой. Один из судей — Джо Солис — насчитал 49−46 в пользу «Боунса» (т.е. 4−1 по раундам). Видимо, он смотрел какой-то совсем другой бой.

После поединка во флеш-интервью Джон сказал, что переломным стал пятый раунд, что его тейкдауны все решили. Но его тейкдауны — ничто по сравнению с жесткими ударами Рейеса в первые 15 минут. Будет справедливо, если боссы UFC дадут Доминику реванш.

Статистика боя Джонс vs Рейес.

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Илья Андреев

Шеф отдела единоборств

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