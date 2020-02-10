Судейский скандал в UFC. Рейес бил Джонса три раунда, но почему-то проиграл
Доминик Рейес вышел на бой с идеальным геймпланом, бомбардировал убойными сериями, однако судьи единогласно отдали победу Джону Джонсу.
Доминик Рейес вышел на бой с идеальным геймпланом, бомбардировал убойными сериями, однако судьи единогласно отдали победу Джону Джонсу.
Представлять Джона Джонса не имеет смысла. Это то же самое, что рассказывать о том, кто такой Криштиану Роналду. Он просто великий, вот и все. До боя чемпион крепко взялся за
Конечно, Джонс считался фаворитом, но в опросе журналистов портала MMA Junkie двое поставили на Рейеса. Джон неважно провел два предыдущих боя — с бывшими средневесами. И если в поединке с Энтони Смитом он забрал все пять раундов, то у Тиаго Сантоса выиграл раздельным решением судей. Причем бразилец дрался с порванными крестообразными связками. Так что прогноз в пользу Рейеса был обусловлен неважной (как казалось) формой Джонса. Но это не значит, что здоровенный Рейес, фактурой подходящий для тяжелого веса, — серая масса. Боец он яркий.
Рейес начал спортивную карьеру в американском футболе, там не сложилось, и Доминик стал заниматься единоборствами. В UFC пришел с рекордом 6−0 (4 победы — КО/ТКО). Потом последовали еще шесть побед подряд. Йоахима Кристенсена, Джереми Кимболла и Джареда Каннонье он растерзал в первом раунде. С Овинсом
Перед боем Рейес сказал
У Доминика такая же коронка, как у Конора Макгрегора — левый прямой. Как только раздалась сирена, он сразу бросился вперед — как Конор в бою с Дональдом Серроне. Тоже промахнулся, но Джонс — не Серроне, и дальше мы увидели бой, а не одностороннее избиение.
Рейес предложил чемпиону мощный напор, и это была верная стратегия. Он был намного лучше в первом раунде, лучше во втором, да и в третьем тоже. Доминик действовал вторым номером, резко и точно контрактакуя ударами руками (иногда подключал и хай-кики). Джонс же никак не мог переломить ход поединка, подобрать ключ к сопернику. Да, центр клетки был за ним, но Рейес попадал чаще и сильнее.
Четвертый раунд Джонс
Однако судьи отдали победу Джонсу, причем единогласно, и это, безусловно, кража титула у Рейеса. Джонс как был великим, так и остался, но он не выиграл этот бой. Один из судей — Джо Солис — насчитал 49−46 в пользу «Боунса» (т.е. 4−1 по раундам). Видимо, он смотрел
После поединка во
Статистика боя Джонс vs Рейес.
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств