Менеджер Нурмагомедова отверг идею реванша с Макгрегором
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али
«Разве что этот бой может пройти на улице. Макгрегору необходимо сделать
Тем не менее глава UFC Дэйна Уайт уже заявлял о планах свести Макгрегора с победителем противостояния между американцем Тони Фергюсоном и Нурмагомедовым. Их поединок пройдет 19 апреля в Бруклине.
19 января Макгрегор вернулся в октагон. В поединке в полусреднем весе ирландец за 40 секунд нокаутировал американского бойца Дональда Серроне. После этого Уайт положительно отозвался о вероятном реванше Макгрегора против Нурмагомедова.
В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.