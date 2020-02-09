Менеджер Нурмагомедова отверг идею реванша с Макгрегором

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

«Разве что этот бой может пройти на улице. Макгрегору необходимо сделать что-то невероятное, чтобы добыть этот поединок, понимаете?» — сказал Абдель-Азиз в беседе с журналистами во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне. Он также напомнил, что Макгрегор «пересек черту» в преддверии их поединка с Нурмагомедовым в октябре 2018-го.

Тем не менее глава UFC Дэйна Уайт уже заявлял о планах свести Макгрегора с победителем противостояния между американцем Тони Фергюсоном и Нурмагомедовым. Их поединок пройдет 19 апреля в Бруклине.

19 января Макгрегор вернулся в октагон. В поединке в полусреднем весе ирландец за 40 секунд нокаутировал американского бойца Дональда Серроне. После этого Уайт положительно отозвался о вероятном реванше Макгрегора против Нурмагомедова.

В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за участия бойцов в беспорядках после поединка оба спортсмена получили дисквалификацию.