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15:01 (мск), источник: Sports.Ru

Победа Джонса над Рейесом — не грабеж. Чемпион был лучше в давлении, акцентированных ударах и тейкдаунах

Судьи выдержали логику подсчетов.

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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Сделал это с натяжкой и очень спорно, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей на UFC 247. Пользователи Sports.ru считают, что претендент был (и бил) лучше, а вердикт рефери — просто ограбление.

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Казалось, судья Джо Солис сошел с ума, отдав Джонсу победу 4−1 по раундам. Двое других — Маркос Розалес и Крис Ли — увидели победу чемпиона со счетом 3−2.

Бой был действительно близкий и трудный для подсчета, но в нем можно выделить то, что не нуждается в обсуждении: первый раунд выиграл Рейес (так думают все), четвертый и пятый — Джонс (так тоже думают все).

Вопрос только во втором и третьем. Розалес и Ли как раз и посчитали их по-разному. Учитывая это, видение Солиса, который в одном случае солидарен с Розалесом, а в другом с Ли — не выглядит безумным.

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А теперь разбираем эти 2 раунда.

Второй раунд: Джонс больше шел вперед, давил и чаще попадал. Но Рейес нанес больше ударов

Джонс сразу пошел вперед и забрал центр октагона. Чемпион вообще на протяжении всего боя оказывал давление, создавая визуальное преимущество в глазах судей. Это тоже важный момент, который оценивается. К пятому раунду показатель движения вперед у Джонса был 43%, а вот у Рейеса всего 9%.

Тем не менее особых ударов Джон не наносил, в то время как Доминик пробивал на отходе. Самый яркий момент этого раунда произошел на первой минуте, когда Рейес резко взорвался и нанес 23 удара за 20 секунд — Джонсу даже пришлось убегать. Казалось, что все для него очень плохо, но по факту Доминик попал только в самом начале. А когда поджал Джона у клетки — тот либо уворачивался, либо принимал все на защиту. До цели Рейес так ничего и не донес.

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И после этого отрезка Джонс снова шел вперед. Он бил не так часто, зато гораздо точнее. Процент попаданий значимых ударов во втором раунде у Джона 59, а у Рейеса — 48. Но при этом Доминик пробил 68 раз, а Джонс только 37. Интересно, что именно в этой пятиминутке Рейес нанес больше всего ударов за бой.

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В итоге Розалес посчитал раунд 10−9 в пользу Джонса (учитывая движение вперед и процент попаданий), а Ли — в пользу Рейеса (за количество ударов). Солис принял точку зрения Розалеса.

Третий раунд: Рейес меньше отступал, но Джон пытался провести тейкдауны и сравнялся по ударам в голову

Джонс привычно занял центр октагона, пытаясь при этом взвинтить темп на фоне усталости Рейеса. В третьем раунде Доминик стал больше проваливаться: лоукики и размашистые боковые чаще приходились по воздуху, но Рейес уже не так много отступал.

Учитывая функционалку соперника, Джон именно в этот момент впервые попробовал провести тейкдаун — в середине раунда — на этот раз еще более явно показав активность и желание давить. Доминик защитился, после чего стал бить точнее. Чемпион выжидал момент для еще одной попытки, держа Рейеса на джебе.

Когда до конца раунда осталось 10 секунд, Джонс пошел в атаку, еще раз поджал Доминика к сетке и символически пошел в ноги — без особой надежды, но все же обозначив попытку.

Эта пятиминутка — единственная, когда процент точности значимых ударов у Рейеса оказался выше. 57 против 55. Но в этом раунде Джон догнал Доминика по ударам в голову (7−7) и перегнал по ударам ногами (7−6). Претендент же был лучше в ударах по корпусу (13−5).

Розалес остался верен себе: он увидел больший процент попаданий и не такое пассивное ведение боя у Рейеса, за что отдал ему раунд 10−9. А вот Ли оценил попытки тейкдаунов, не разглядев большой разницы ни в передвижении, ни в качестве ударов. На этот раз Солис согласился с Ли.

Итог: судьи не поломали логику подсчетов, выдерживая ее весь бой, который могли отдать в любую сторону

Мнение каждого судьи объяснимо: в реально близком бою они делали акцент на свое видение и приоритеты. Давление, процент точности (в общем 62 на 44 в пользу Джонса) и тейкдауны (Джон все-таки добился своего и дважды перевел Рейеса в партер). Рефери разошлись в двух раундах, но суммарно вышла победа Джонса — соответственно, общую картину они увидели одинаково. При этом точно такие же слова были бы уместны, отдай судьи бой Рейесу.

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Главное, что у Розалеса, Ли и Солиса была логика подсчетов — и они выдерживали ее весь поединок. Если бы она поломалась, то разговоры о грабеже были бы актуальны.

А так — просто очень плотное противостояние, на которое можно смотреть с разных сторон.

Алексей Сафонов

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