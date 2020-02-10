Победа Джонса над Рейесом — не грабеж. Чемпион был лучше в давлении, акцентированных ударах и тейкдаунах
Судьи выдержали логику подсчетов.
Судьи выдержали логику подсчетов.
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Сделал это с натяжкой и очень спорно, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей на UFC 247. Пользователи Sports.ru считают, что претендент был (и бил) лучше, а вердикт рефери — просто ограбление.
Казалось, судья Джо Солис сошел с ума, отдав Джонсу победу 4−1 по раундам. Двое других — Маркос Розалес и Крис Ли — увидели победу чемпиона со счетом 3−2.
Вопрос только во втором и третьем. Розалес и Ли как раз и посчитали их
А теперь разбираем эти 2 раунда.
Джонс сразу пошел вперед и забрал центр октагона. Чемпион вообще на протяжении всего боя оказывал давление, создавая визуальное преимущество в глазах судей. Это тоже важный момент, который оценивается. К пятому раунду показатель движения вперед у Джонса был 43%, а вот у Рейеса всего 9%.
Тем не менее особых ударов Джон не наносил, в то время как Доминик пробивал на отходе. Самый яркий момент этого раунда произошел на первой минуте, когда Рейес резко взорвался и нанес 23 удара за 20 секунд — Джонсу даже пришлось убегать. Казалось, что все для него очень плохо, но по факту Доминик попал только в самом начале. А когда поджал Джона у клетки — тот либо уворачивался, либо принимал все на защиту. До цели Рейес так ничего и не донес.
И после этого отрезка Джонс снова шел вперед. Он бил не так часто, зато гораздо точнее. Процент попаданий значимых ударов во втором раунде у Джона 59, а у Рейеса — 48. Но при этом Доминик пробил 68 раз, а Джонс только 37. Интересно, что именно в этой пятиминутке Рейес нанес больше всего ударов за бой.
В итоге Розалес посчитал раунд 10−9 в пользу Джонса (учитывая движение вперед и процент попаданий), а Ли — в пользу Рейеса (за количество ударов). Солис принял точку зрения Розалеса.
Джонс привычно занял центр октагона, пытаясь при этом взвинтить темп на фоне усталости Рейеса. В третьем раунде Доминик стал больше проваливаться: лоукики и размашистые боковые чаще приходились по воздуху, но Рейес уже не так много отступал.
Учитывая функционалку соперника, Джон именно в этот момент впервые попробовал провести тейкдаун — в середине раунда — на этот раз еще более явно показав активность и желание давить. Доминик защитился, после чего стал бить точнее. Чемпион выжидал момент для еще одной попытки, держа Рейеса на джебе.
Когда до конца раунда осталось 10 секунд, Джонс пошел в атаку, еще раз поджал Доминика к сетке и символически пошел в ноги — без особой надежды, но все же обозначив попытку.
Розалес остался верен себе: он увидел больший процент попаданий и не такое пассивное ведение боя у Рейеса, за что отдал ему раунд 10−9. А вот Ли оценил попытки тейкдаунов, не разглядев большой разницы ни в передвижении, ни в качестве ударов. На этот раз Солис согласился с Ли.
Мнение каждого судьи объяснимо: в реально близком бою они делали акцент на свое видение и приоритеты. Давление, процент точности (в общем 62 на 44 в пользу Джонса) и тейкдауны (Джон
Главное, что у Розалеса, Ли и Солиса была логика подсчетов — и они выдерживали ее весь поединок. Если бы она поломалась, то разговоры о грабеже были бы актуальны.
А так — просто очень плотное противостояние, на которое можно смотреть с разных сторон.
Алексей Сафонов