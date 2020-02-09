«Это не ограбление». За Джонса заступился даже его заклятый враг Ди Си

Источник: AP 2020

Решение судей отдать Джону Джонсу победу над Домиником Рейесом вызвало резонанс как среди болельщиков, освиставших на арене в Хьюстоне Костлявого, так и среди профессиональных бойцов, экспертов и журналистов. Мнения разделились: одни посчитали, что Опустошителю для победы в равной схватке не хватило решающего удара («как, если не нокаутом свергать с трона первого номера вне зависимости от весовых категорий?»), а другие крайне скептически отнеслись к триумфу чемпиона, проигравшего по акцентированным ударам (104−116) и проведшего один из самых слабых поединков в карьере.

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Слово бойцам

С трудом отстоявший титул чемпион выглядел после поединка непоколебимо. Джонс настаивал, что раскрыл карты оппонента ещё в первом раунде, а сама дуэль с непобеждённым претендентом получилась далеко не самой сложной на его спортивном пути.

«Это было близко, но Рейес проиграл. Да, он может попробовать ещё тысячу раз, но я выиграю каждый поединок. Первый бой с Густафссоном, был намного тяжелее. Ещё не смотрел запись сегодняшнего поединка, но в первый раз с Александром мне действительно было тяжелее.

Доминик хорошо начал бой, но показал все козыри в дебюте. Дальше я стал гораздо лучше справляться с его приёмами. Не думал о судейских записях, так как знал, что в нашем равном бою тейкдауны сделают своё дело. Это не самая интересная часть ММА, но они значат очень многое. Несколько раз я его ронял, а в пятом раунде разгромил. Он начал сдавать в последних двух раундах: так он почувствовал суть чемпионских схваток», — цитирует Костлявого BJPenn.

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Но не меньше Джонса уверен в своём превосходстве и Рейес: Доминик заявил на пресс-конференции, что заставил Джона выглядеть обычным человеком, а также раскритиковал работу судей.

«Я разочарован, хотя горжусь собой. Я дрался изо всех сил, ведь моей целью было устроить бой на все времена, и я её достиг. Чувствую, что ко мне отнеслись неуважительно. 49−46? Кто это поставил? Мне хотелось бы поговорить с этим судьёй. Знаете, я бы сказал, 3−2 или 4−1 в мою пользу… Посмотрите на статистику, на то, как закончился поединок. Как можно было вообще засчитывать эти тейкдауны, если Джонс потратил больше сил, пытаясь меня повалить?! Я сразу же вскочил, будто ничего и не было, и на выходе из клинча пробил локтем. Что тут добавить: я чувствую себя некоронованным народным чемпионом и определенно хочу провести реванш. Я победил сегодня, и это была не спорная победа! Теперь вернусь домой, сгоняю куда-нибудь в отпуск погреться на пляже, а затем поговорю с Дэной о своём будущем».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6O6lvXJYmx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6O6lvXJYmx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6O6lvXJYmx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dominick Reyes (@domreyes24)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-18T23:58:26+00:00">18 Дек 2019 в 3:58 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Раскол в бойцовском цехе и СМИ

Похоже, что Дэна Уайт полностью согласен со словами проигравшего спортсмена. Американец не только подтвердил необходимость повторной встречи лучших «полутяжей» промоушена, но и признался, что насчитал в супербое победу андердога.

«Думаю ли я, что Рейес заслуживает реванш? Конечно! Все только и говорят о решении судей. У меня Доминик Рейес выигрывал со счётом 3−1 перед последним раундом. Дети мне весь телефон оборвали по поводу того, что Доминик выиграл и что не может быть другого решения. Недовольных людей тьма. Но суть-то в том, кого вообще волнует наше мнение. Мы не судьи — уполномоченные лица уже всё решили. Судейство сегодня не было идеальным, и нам есть, над чем поработать. Конечно, никогда не будет такого, что все решения будут максимально точно отражать реальность, но они хотя бы должны быть близки к тому, что происходило на самом деле», — заявил Уайт на пресс-конференции после UFC 247.

Поразительно, но одним из тех, кто встал на сторону Костлявого, стал заклятый соперник Джонса, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

«Это не ограбление. Близкий бой, который мог закончиться как победой одного, так и победой второго. К пятому раунду счёт по раундам был 3:1 или 2:2. Я думал, что Рейес победил — 3:2, но бой получился очень близким и мог завершиться в пользу каждого из бойцов», — написал DC в «Твиттере».

В остальном же многие представители элиты UFC были разочарованы произошедшим.

«Лол», — коротко прокомментировал победу Джонса его потенциальный соперник, чемпион среднего веса Исраэль Адесанья, подкрепив своё недоумение забавной «гифкой».

«На мой взгляд, три первых раунда забрал Рейес. Джонс хорошо себя проявил в четвертой и пятой пятиминутках, но я не ожидал, что судьи отдадут ему победу», — делился эмоциями экс-обладатель пояса Крис Вайдман.

«Невероятно! Ждём нового чемпиона», — ошибся с прогнозом член Зала славы UFC Майкл Биспинг.

Что интересно, разделились мнения и среди представителей постсоветского ММА. Так украинский боец UFC Никита Крылов назвал справедливой успешную защиту Джонса, призвав оценивать финальные раунды выше, тогда как российский экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко остался в «лёгком шоке» от работы судей и отдал предпочтение Опустошителю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8Vfl56pPED/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8Vfl56pPED/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8Vfl56pPED/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Александр Шлеменко Storm (@alexandershlemenko)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-09T06:21:47+00:00">8 Фев 2020 в 10:21 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Негодовал и главный комментатор смешанных единоборств Джо Роган, посчитавший решение судей безумием:

«Доминик Рейес закатил огненный бой, и оценить его подобными судейскими карточками (48:47, 48:47, 49:46) — это неуважение. Я не хочу больше говорить по этому поводу или безумствовать. С меня хватит!».

Не остался в стороне от скандала и известный инсайдер, журналист ESPN Ариэль Хельвани, уже с нетерпением ждущий рематча:

«В прямом эфире я посчитал 49−48 в пользу Рейеса. Первые три раунда ушли Доминику, в то время как 4−5 — Джонсу. Хотя третий раунд был очень близким… Выводы: Рейес дрался от всего сердца, ему огромное уважение. Но Джонс тоже может держать удар. Так или иначе, комиссии штата Техас необходимо провести переаттестацию своих судей (это старые новости), а все, кто считает, что принцип “чтобы стать чемпионом, ты должен убедительно побить чемпиона” может называться реальным судейским критерием, пусть отправляются куда подальше».

Тот самый судья молчать не стал

Член Атлетической комиссии штата Техас Джо Солис объяснил свой подсчёт 49:46 в пользу Костлявого максимально неоднозначно: судья закрыл глаза на соотношение по точным ударам и подобие нокдауна после попадания Доминика по корпусу чемпиона, сделав акцент на субъективном восприятии сражения в клетке.

«Позвольте мне объяснить своё решение: если вы посмотрите на статистику, то увидите, что Рейес не владел преимуществом ни в один момент боя. Джонс, в свою очередь, доминировал на протяжении всего поединка и выиграл второй, третий, четвёртый и пятый раунды. Я работаю в Атлетической комиссии штата Техас много лет и знаю свою работу», — написал арбитр в соцсети.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8VkmpMFetm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8VkmpMFetm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8VkmpMFetm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от MMAFighting.com (@mmafightingdotcom)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-09T07:03:48+00:00">8 Фев 2020 в 11:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как же избежать подобных скандалов в дальнейшем?

Глава промоушена не мог не признать наличие судейской проблемы, которая далеко не в первый раз портит организации большие ивенты.

«Правда в том, что одна из проблем Техаса кроется в малом опыте этих ребят. Нам нужно проводить работу с Атлетической комиссией штата Техас, чтобы ситуация становилась лучше. Судьи должны понимать, что они забирают у этих ребят. Дело не конкретно в бое Джонс — Рейес. Даже если мы будем говорить о поединках предварительного карда. Эти ребята наконец достигли UFC и для них многое на кону. Нельзя ставить людей в такое положение. Это одна из проблем, с которой мы всегда будем бороться», — объяснял Дэна Уайт после UFC 247.

Своё видение ситуации описал и экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй, усомнившийся в правильности подсчета очков в главном поединке прошедшего турнира.

«Является ли наш вид спорта единственным, где нет возможности увидеть счёт до тех пор, пока бой не закончится? Разве нанесёт какой-то вред, если судьи будут показывать счёт после каждого раунда? Вопрос честности», — написал Благословенный.

Куда более радикально предлагал решать вопрос всё тот же Роган. Многолетний комментатор настаивает на полном расформировании судейского корпуса, а к обслуживанию схваток в клетке подключать экс-бойцов.

«Нынешняя 10-балльная система — отстой. Это система бокса, это не смешанных единоборств. Судьи должны иметь хотя бы некоторый опыт боевых искусств, и я знаю, что многие из них никогда даже не тренировались, они просто проходили некоторые курсы. Это ужасно, и с этим ничего не делается! Они продолжают судить и после своих ошибок — просто безумие. Необходимо их всех уволить, а затем нанять бывших бойцов. Это все равно что сдать письменный экзамен, но никогда не водить машину. У нас должно быть более трех судей», — не так давно рассуждал Роган на своём подкасте.

Возможно, организации стоит прислушаться к мнению именитого эксперта. Недалёк тот день, когда подобные исходы поединков окончательно сломают ход игры, а сам UFC с головой погрузится в судейский беспредел, полный ранних остановок, странных подсчётов очков, и, как итог, необоснованных вердиктов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8VKJGvlltK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8VKJGvlltK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8VKJGvlltK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jon Bones Jones (@jonnybones)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-09T03:12:34+00:00">8 Фев 2020 в 7:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Иван Орехов