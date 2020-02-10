Почему Хабиб Нурмагомедов не стал лучшим бойцом UFC? Объясняет «Матч ТВ»

Что случилось?
Джон Джонс в очередной раз защитил пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе, по итогам пяти раундов выиграв решением судей у Доминика Рейеса.
Претендент, выигравший три первых раунда, выглядел озадаченным.
Во время загрузки произошла ошибка.Проиграв первые три раунда, Джон Джонс забрал победу в пятираундовом бою
Джонс проиграл этот бой?
Самое сложное для толкования в ММА — что оценивать выше: действия в стойке или борьбу. Но сегодня не тот случай.
Джонс после боя сказал, что победу ему принесли тейкдауны в пятом раунде, но это, видимо, такая шутка: победа Джонса в пятом раунде была очевидной и без тейкдаунов.
В первых трех раундах бой шел в стойке — и Рейес выигрывал и по ощущениям, и по цифрам: 23−17, 33−22, 26−19 — по точным ударам претендент был лучше в каждом из трех первых раундов.
Но когда судьи вскрыли карты, выяснилось, что Рейес их не убедил.
Во время загрузки произошла ошибка.В конце боя Джонс смог повалить Рейеса, но не смог удержать его на полу
Что насчитали судьи?
Все трое судей отдали первый раунд Рейесу, а четвертый и пятый — Джонсу.
Второй раунд, в котором Рейес был впереди по точным ударам 33−22, двое судей отдали Джонсу (имена судей — Джо Солис и Маркос Росалес).
Третий раунд, в котором Рейес перебил чемпиона со счетом 26−19, отдан Джонсу судьями Джо Солисом и Крисом Ли.
В результате у двух судей получился счет 48−47 в пользу Джонса, а у Джо Солиса — совсем далекие от реальности 49−46.
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Судья Солис, отдавший Джонсу четыре раунда в бою, имеет совсем мало практики в ММА. До этого он работал всего на трех турнирах UFC, последний раз — в 2017 году.
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И вот сегодня от этого человека зависело, кто будет чемпионом UFC.
В записках есть и странность: оценки за первые два раунда пропечатаны, за оставшиеся три внесены от руки. Это может быть объяснено, например, тем, что после двух раундов оценки решили зафиксировать в распечатанных протоколах.
Что говорит сам Джонс?
— Люди в восторге, когда мой соперник просто попадает по мне джебом, — говорит чемпион. — В одном из эпизодов я потерял равновесие, тут же поднялся — и людям было в кайф это увидеть. Но у меня есть слабости, у меня может идти кровь, я чувствую боль — прямо сейчас, например. И это трудно, когда тебе надо не просто подраться, а показать выдающийся бой, оправдать ожидания публики.
Во время загрузки произошла ошибка.Редкий момент в бою с Рейесом, когда Джонс оправдал ожидания публики: удар ногой в прыжке на последних секундах третьего раунда
Доминик Рейес стоит на своем: «Мужик, я забрал первый, второй и третий раунды», — сказал он комментатору UFC Джо Рогану.
В чем Джонс стал хуже?
Сейчас Джонсу 32 — и два последних боях вскрыли его уязвимости.
В июле 2019-го Тиаго Сантос нанес за бой всего девять ударов в голову, всего семь ударов в корпус, зато 27 лоукиков — выиграть не смог, но усадил Джонса в кресло-каталку.
Доминик Рейес выучил этот урок и в феврале 2020-го нанес Джонсу те же 27 лоукиков, только прибавил к ним еще 41 удар в голову и 48 ударов по корпусу (данные ufcstats.com).
Во время загрузки произошла ошибка.Доминик Рейес протестировал голову Джона Джонса. Заключение: голова крепкая
Своим худшим выступлением в карьере Джонс называл победный, но скучный бой против Овинса Сен-Прю. Мы говорили полтора года назад, Джон тогда объяснял: «Это был один из немногих боев, за неделю до которого я не проводил вечеринок. Я держался абсолютно трезвым. И показал худшее выступление в карьере».
В худшем бою в карьере Джонс нанес больше ударов, чем сегодня (тогда 105, сегодня 104), а пропустил в два раза меньше (57 против 116).
Впрочем, сам Джонс сейчас говорит, что именно такие бои, как против Рейеса, проверяют характер, и отмечает: «Бог дал мне крепкую челюсть. Я принял тяжелые удары — Доминик ронял такими других бойцов. А я выстоял».
Как это повлияло на Хабиба?
Если бы судьи в Хьюстоне не поддержали Джона Джонса, первым номером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий стал бы Хабиб Нурмагомедов.
Получив победу над Рейесом, Джонс установил рекорд UFC по количеству побед в титульных боях — 14 (у Жоржа Сен-Пьера было 13). Вообще в титульных боях в UFC Джонс побеждал 15 раз, но одну победу (над Даниэлем Кормье) у него отняли после провала допинг-теста.
У Нурмагомедова — три победы в титульных боях.
Во время загрузки произошла ошибка.Джонс видит свое превосходство над Хабибом в уровне соперников
Джонс в интервью ESPN так объяснил, почему именно он, а не Нурмагомедов, возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC: «Хабиб потрясающий боец. Но если вы спросите экспертов обо мне и о Хабибе, они укажут на разницу в наших послужных списках. Я дрался со столькими чемпионами! А многие победы Хабиба — над людьми, которые по большому счету неизвестны. Я дрался с легендами с самого юного возраста».