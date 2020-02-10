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19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Емельяненко резко высказался в адрес старшего брата

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в жесткой форме раскритиковал своего старшего брата Федора Емельяненко за нежелание наладить отношения между ними.

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Источник: Спорт РИА Новости

Конфликт между бойцами продолжается несколько лет. В одном из последних интервью Федор Емельяненко заявил, что младший брат для него мертв.

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«Я тысячу раз пробовал пойти ему навстречу. И звонил, и все это слышали… Не понимаю, что у этого человека. Как будто я у него полжизни забрал. Он просто ядом дышит и не хочет элементарно сесть и поговорить. У него вся жизнь по отношению ко мне строится на претензиях. Да я за него еще больше говна могу рассказать. Только молчу, а его периодически прорывает», — сказал Александр Емельяненко в интервью пресс-службе ACA, употребив несколько матерных слов.

Ближайший поединок 38-летний боец проведет 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве против Магомеда Исмаилова в рамках тяжелого веса. Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед в смешанных единоборствах при семи поражениях и одной ничьей.

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