Александр Емельяненко резко высказался в адрес старшего брата

«Я тысячу раз пробовал пойти ему навстречу. И звонил, и все это слышали… Не понимаю, что у этого человека. Как будто я у него полжизни забрал. Он просто ядом дышит и не хочет элементарно сесть и поговорить. У него вся жизнь по отношению ко мне строится на претензиях. Да я за него еще больше говна могу рассказать. Только молчу, а его периодически прорывает», — сказал Александр Емельяненко в интервью пресс-службе ACA, употребив несколько матерных слов.