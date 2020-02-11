«Закомплексованные люди». А. Емельяненко ответил на обвинения в алкоголизме
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объяснил, почему его не следует критиковать за употребление спиртных напитков.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объяснил, почему его не следует критиковать за употребление спиртных напитков.
Напомним, в январе бойцу, устроившему пьяный дебош в Анапе, пришлось провести семь суток в следственном изоляторе.
«Я думаю, что те, кто отрицает подобное поведение, в первую очередь закомплексованные люди. И живут они намного хуже, чем спортсмен, который способен заявить, что он легко может выпить.
В этом ничего плохого нет,
Я заметил, что негодование на