Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Барыс
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
Адмирал
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Трактор
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
03
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
12.02
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
12.02
Торонто Мэйпл Ливз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
12.02
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
12.02
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
12.02
Питтсбург Пингвинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
12.02
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
12.02
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
12.02
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
12.02
Колорадо Эвеланш
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
12.02
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз
26
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
62
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Джокович выиграл Australian Open
16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боец UFC выразил готовность подраться с Макгрегором

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский боец UFC Забит Магомедшарипов заявил о готовности провести поединок против ирландца Конора Макгрегора.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В настоящее время Магомедшарипов занимает третье место в рейтинге полулегкого дивизиона (до 66 кг) UFC. Макгрегор был чемпионом в этой весовой категории, а также в легком весе (до 70 кг). Последний поединок против американца Дональда Серроне ирландец провел в рамках полусреднего дивизиона (до 77 кг), одержав победу за 40 секунд.

«Смысла переходить в легкий дивизион нет. Пока у меня не такой большой (обычный) вес — 77 килограммов. Конечно, в последние два дня (весогонки перед боем) он тяжело уходит, а так с весом проблем не было ни разу», — приводит слова Магомедшарипова «Спорт-Экспресс».

«Бой с Макгрегором в легком весе? Конечно, можно. Почему бы и нет? Но вес у меня тяжело набирается. Не знаю, почему. Раньше весил под 80 килограммов, а сейчас 76−77», — сказал россиянин.

Магомедшарипов добавил, что не смотрел поединок Макгрегора против Серроне.

«Мне это неинтересно, да и времени не было. Может, попозже посмотрю», — сказал боец.

В активе 28-летнего Магомедшарипова 18 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. Следующее выступление россиянина должно состояться 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, который возглавит бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Читайте также
 Благодаря этому она вошла в историю Украины
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Кучеров воткнул две шайбы самому «горячему» вратарю НХЛ
«Не хватает скорости, но есть чутье». В Испании оценили Смолова
В «Локомотиве» прокомментировали информацию об уходе Семина
Разрушитель легенды. Что стало с автором главной сенсации бокса
Норвежские СМИ связали успехи Большунова с допингом
«Реал» — самый убыточный клуб за последние два трансферных окна
Емельяненко ответил на обвинения в алкоголизме
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь