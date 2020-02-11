Российский боец UFC выразил готовность подраться с Макгрегором

Источник: Спорт РИА Новости

В настоящее время Магомедшарипов занимает третье место в рейтинге полулегкого дивизиона (до 66 кг) UFC. Макгрегор был чемпионом в этой весовой категории, а также в легком весе (до 70 кг). Последний поединок против американца Дональда Серроне ирландец провел в рамках полусреднего дивизиона (до 77 кг), одержав победу за 40 секунд.

«Смысла переходить в легкий дивизион нет. Пока у меня не такой большой (обычный) вес — 77 килограммов. Конечно, в последние два дня (весогонки перед боем) он тяжело уходит, а так с весом проблем не было ни разу», — приводит слова Магомедшарипова «Спорт-Экспресс».

«Бой с Макгрегором в легком весе? Конечно, можно. Почему бы и нет? Но вес у меня тяжело набирается. Не знаю, почему. Раньше весил под 80 килограммов, а сейчас 76−77», — сказал россиянин.

Магомедшарипов добавил, что не смотрел поединок Макгрегора против Серроне.

«Мне это неинтересно, да и времени не было. Может, попозже посмотрю», — сказал боец.