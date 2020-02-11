Российского бойца Попова отчислили из UFC

Попов, выступающий в легчайшем весе, пришел в промоушен в прошлом году и стал первым якутом в истории UFC. Под эгидой организации 35-летний боец проиграл оба боя: техническим нокаутом американцу Эдди Вайнленду и раздельным решением судей британцу Дэйви Гранту. Всего в активе Попова на данный момент 13 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.