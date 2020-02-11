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20:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российского бойца Попова отчислили из UFC

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт с российским спортсменом Григорием Поповым, сообщает портал MMA Junkie.

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Источник: UFC

Попов, выступающий в легчайшем весе, пришел в промоушен в прошлом году и стал первым якутом в истории UFC. Под эгидой организации 35-летний боец проиграл оба боя: техническим нокаутом американцу Эдди Вайнленду и раздельным решением судей британцу Дэйви Гранту. Всего в активе Попова на данный момент 13 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Сообщается, что UFC также прекратил сотрудничество с южнокорейцем Джин Су Соном, бразильцами Джуниором Альбини и Калиндрой Фариа, американцами Натаном Коем, Брэндоном Дэвисом, Беном Сондерсом и Даниэлем Шпитцем.

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7 июня 2019© Ньюстюб
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