Российского бойца Попова отчислили из UFC
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт с российским спортсменом Григорием Поповым, сообщает портал MMA Junkie.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт с российским спортсменом Григорием Поповым, сообщает портал MMA Junkie.
Попов, выступающий в легчайшем весе, пришел в промоушен в прошлом году и стал первым якутом в истории UFC. Под эгидой организации 35-летний боец проиграл оба боя: техническим нокаутом американцу Эдди Вайнленду и раздельным решением судей британцу Дэйви Гранту. Всего в активе Попова на данный момент 13 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
Сообщается, что UFC также прекратил сотрудничество с южнокорейцем Джин Су Соном, бразильцами Джуниором Альбини и Калиндрой Фариа, американцами Натаном Коем, Брэндоном Дэвисом, Беном Сондерсом и Даниэлем Шпитцем.