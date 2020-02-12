Боец UFC Празерес провалил допинг-тест и дисквалифицирован на два года

В организме спортсмена были обнаружены анаболический стероид болденон и его метаболиты. Ввиду нарушения антидопинговой политики Празерес получил двухлетнюю дисквалификацию. Поскольку срок отстранения отсчитывается с даты забора анализа, Мишель сможет вернуться в клетку уже в марте 2021 года.

Празерес — боец полусреднего веса. В UFC он выступает с 2013 года и провёл за это время 13 поединков, победив в 10 из них. В предыдущем бою он уступил австрийцу российского происхождения Исмаилу Наурдиеву. То поражение прервало удачную серию бразильца, которая состояла из восьми побед. Также на счету Празереса победа над Майрбеком Тайсумовым.