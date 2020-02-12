Текущие события
Хоккей. НХЛ
13.02
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Оттава Сенаторз
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
53
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
40
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Рейнджерс
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Аризона Койотс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Боец UFC Празерес провалил допинг-тест и дисквалифицирован на два года

Бразильский боец смешанных единоборств, ветеран UFC 38-летний Мишель Празерес провалил допинг-тест, сообщает официальный сайт USADA.

Наверх
Источник: Reuters

В организме спортсмена были обнаружены анаболический стероид болденон и его метаболиты. Ввиду нарушения антидопинговой политики Празерес получил двухлетнюю дисквалификацию. Поскольку срок отстранения отсчитывается с даты забора анализа, Мишель сможет вернуться в клетку уже в марте 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Празерес — боец полусреднего веса. В UFC он выступает с 2013 года и провёл за это время 13 поединков, победив в 10 из них. В предыдущем бою он уступил австрийцу российского происхождения Исмаилу Наурдиеву. То поражение прервало удачную серию бразильца, которая состояла из восьми побед. Также на счету Празереса победа над Майрбеком Тайсумовым.

22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии
Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
Читайте также
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
«Стало плохо, схватился за грудь»: умер Валерий Рейнгольд
Порицавший россиян биатлонист раскритиковал соотечественников
Российский боец подражает Конору. Он копирует все его жесты
«Впал в депрессию»: Пеле не может ходить и заперся дома
«Мисс Польша» отважилась пересечь Африку на грузовике (фото)
«Ждем к Олимпиаде»: британская чемпионка выбрала Россию
Китай лишился этапа Формулы 1 из-за вспышки коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь