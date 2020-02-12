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10:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский боец подражает Конору. Он копирует все его жесты и тоже работал сантехником

В ММА есть небанальные люди. 28-летний Руслан «Самарский Конор» Беценаев — один из них.

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В понедельник вышла вторая часть нового сезона «Битвы за Хайп». В октагоне появился Руслан Беценаев — боец, который называет себя Самарским Конором.

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Беценаев старается копировать Макгрегора: это и походка миллионера, и жесты, и позы на взвешиваниях, и стиль ведения боя. У Самарского Конора, как и у ирландского, длинные руки, что позволяет держать соперников на дистанции и стремительно контратаковать. Конечно, до «Печально известного» ему еще очень и очень далеко, но дерется он и правда похоже. Единственное — Беценаев не левша. Хотя, как говорили комментаторы во время турнира GFC 12, на тренировках он работает и в левосторонней, и в правосторонней стойках.

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Руслан родом из поселка Суходол (100 км к северо-востоку от Самары). В ролике для «Битвы за Хайп» он сообщил, что его мать русская, а отец чеченец. Беценаев назвал себя православным. Это понравилось не всем, и Руслан в комментариях к одному из постов пояснил, что рос без отца. Служил в армии — даже участвовал в Параде Победы 9 мая, маршировал на Красной площади.

Беценаев в детстве часто дрался на улицах. Он окончил 11 классов, потом поступил в самарский техникум. Ушел оттуда, после чего поступил в другой. Боец рассказал в интервью Youtube-каналу Владимира Журжия, что всего он поменял четыре техникума, но ни один не окончил.

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Как и Макгрегор, Руслан в юности работал сантехником. Как и Макгрегору, эта работа ему не нравилась. И все остальные тоже.

— Не рассматривал себя ни в какой профессии, — отметил Самарский Конор. — Хотелось чего-то яркого. Наблюдал, как эти люди (бойцы) живут, хотел такой жизни. Нравилась эпичность боевиков с Ван Даммом и Джеки Чаном, хотелось такого трэша в жизни. Представлял себя ярким персонажем. В жизни я всегда был задиристым. Самарский Конор — это тот человек, каким бы я себя хотел видеть, и (в октагоне) я выпускаю этого человека. Моя мечта — выйти на мировой уровень. Дотянуться до уровня Конора Макгрегора, Хабиба Нурмагомедова. Увидеть их вживую, может, с кем-то сразиться.

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Почему Беценаев стал подражать ирландцу, он объяснил в интервью «Вестнику ММА» в мае 2019-го.

— Он — это я, в нем я вижу себя, — сказал Руслан. — Я изучал его биографию. У меня такая же история. Он мне близок по духу. Мне нравится его стиль. Не скажу, что поддерживаю его в оскорбительных аспектах. Но он мне нравится. У меня такая же мечта, я хотел бы так же жить.

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Самарский Конор проиграл первый бой в ММА. Это было в феврале 2019 года на турнире «Битва на Волге». Он уступил в первом раунде Тимуру Доронину (7−4), попавшись на удушающий прием.

Промоушен «Битва на Волге» сменил название на GFC. В мае Беценаев победил техническим Мухаммада Камилова (0−1), а в октябре единогласным решением судей Динислама Магомедова (1−1). Забавно, что лицо GFC — Хабиб Нурмагомедов, который Макгрегора на дух не переносит.

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По словам Руслана, с дагестанцем Магомедовым у него возник конфликт «насчет Конора и Хабиба». «Было весело так провести время», — сказал боец. Беценаев закусился с Магомедовым на церемонии взвешивании. Во время дуэли взглядов они перекинулись несколькими фразами (очевидно, недобрыми). После этого Самарский Конор повел себя, как Конор ирландский.

— Я его просто деклассирую во всех аспектах! — заявил он. — Он думает, что будет бороть меня, ломать. У него ни хрена не получится!

И еще такой момент: до боя Руслан выложил видео, как бьет по фотографии Магомедова, прикрепленной к мешку.

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При этом Беценаев летом провел сбор в Дагестане, и ему там очень понравилось.

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Сейчас у Беценаева нет контракта с GFC, ведутся переговоры о его возвращении в лигу. По словам бойца, если он вернется, то «это будет громкий бой».

В январе Руслан подрался в «Битве за Хайп», где победил судейским решением 19-летнего Эмиля Алиева (1−1).

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Самарский Конор вышел на бой с татуировкой, как у Макгрегора (горилла, тигр, латинские буквы, образующие фамилию Макгрегор). Может, это был просто рисунок, а не тату? Этого мы пока не знаем — Беценаев не дал ни одного интервью после боя. Мы с ним связались, но он заинтересованности в общении не проявил. Настоящий Конор на его месте дал бы уже десяток интервью. Руслан включил трэш-ток перед боем с Магомедовым, но по характеру он совсем не такой, как его кумир.

— Я уважаю всех бойцов, всех людей, — говорил он «Вестнику ММА». — Стараюсь быть корректным. Если честно, не хочется людей оскорблять.

Илья Андреев


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