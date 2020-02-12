Российский боец подражает Конору. Он копирует все его жесты и тоже работал сантехником
В ММА есть небанальные люди. 28-летний Руслан «Самарский Конор» Беценаев — один из них.
В ММА есть небанальные люди. 28-летний Руслан «Самарский Конор» Беценаев — один из них.
В понедельник вышла вторая часть нового сезона «Битвы за Хайп». В октагоне появился Руслан Беценаев — боец, который называет себя Самарским Конором.
Беценаев старается копировать Макгрегора: это и походка миллионера, и жесты, и позы на взвешиваниях, и стиль ведения боя. У Самарского Конора, как и у ирландского, длинные руки, что позволяет держать соперников на дистанции и стремительно контратаковать. Конечно, до «Печально известного» ему еще очень и очень далеко, но дерется он и правда похоже. Единственное — Беценаев не левша. Хотя, как говорили комментаторы во время турнира GFC 12, на тренировках он работает и в левосторонней, и в правосторонней стойках.
Руслан родом из поселка Суходол (100 км к
Беценаев в детстве часто дрался на улицах. Он окончил 11 классов, потом поступил в самарский техникум. Ушел оттуда, после чего поступил в другой. Боец рассказал в интервью
Как и Макгрегор, Руслан в юности работал сантехником. Как и Макгрегору, эта работа ему не нравилась. И все остальные тоже.
— Не рассматривал себя ни в какой профессии, — отметил Самарский Конор. — Хотелось
Почему Беценаев стал подражать ирландцу, он объяснил в интервью «Вестнику ММА» в мае 2019-го.
— Он — это я, в нем я вижу себя, — сказал Руслан. — Я изучал его биографию. У меня такая же история. Он мне близок по духу. Мне нравится его стиль. Не скажу, что поддерживаю его в оскорбительных аспектах. Но он мне нравится. У меня такая же мечта, я хотел бы так же жить.
Самарский Конор проиграл первый бой в ММА. Это было в феврале 2019 года на турнире «Битва на Волге». Он уступил в первом раунде Тимуру Доронину (7−4), попавшись на удушающий прием.
Промоушен «Битва на Волге» сменил название на GFC. В мае Беценаев победил техническим Мухаммада Камилова (0−1), а в октябре единогласным решением судей Динислама Магомедова (1−1). Забавно, что лицо GFC — Хабиб Нурмагомедов, который Макгрегора на дух не переносит.
По словам Руслана, с дагестанцем Магомедовым у него возник конфликт «насчет Конора и Хабиба». «Было весело так провести время», — сказал боец. Беценаев закусился с Магомедовым на церемонии взвешивании. Во время дуэли взглядов они перекинулись несколькими фразами (очевидно, недобрыми). После этого Самарский Конор повел себя, как Конор ирландский.
— Я его просто деклассирую во всех аспектах! — заявил он. — Он думает, что будет бороть меня, ломать. У него ни хрена не получится!
И еще такой момент: до боя Руслан выложил видео, как бьет по фотографии Магомедова, прикрепленной к мешку.
При этом Беценаев летом провел сбор в Дагестане, и ему там очень понравилось.
Сейчас у Беценаева нет контракта с GFC, ведутся переговоры о его возвращении в лигу. По словам бойца, если он вернется, то «это будет громкий бой».
В январе Руслан подрался в «Битве за Хайп», где победил судейским решением 19-летнего Эмиля Алиева (1−1).
Самарский Конор вышел на бой с татуировкой, как у Макгрегора (горилла, тигр, латинские буквы, образующие фамилию Макгрегор). Может, это был просто рисунок, а не тату? Этого мы пока не знаем — Беценаев не дал ни одного интервью после боя. Мы с ним связались, но он заинтересованности в общении не проявил. Настоящий Конор на его месте дал бы уже десяток интервью. Руслан включил
— Я уважаю всех бойцов, всех людей, — говорил он «Вестнику ММА». — Стараюсь быть корректным. Если честно, не хочется людей оскорблять.
Илья Андреев