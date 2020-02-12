Некоронованные чемпионы. Ограбление Рейеса ради Джонса и другие скандальные решения судей

Источник: AFP 2020

Лиоту Мачида — Маурисиу Руа

Дата: 24 октября 2009 года

Турнир: UFC 104

Маурисиу Шогун Руа — наглядный пример того, как, пострадав от судейского вердикта, боец может разозлиться на несправедливость судьбы и вернуть фортуне должок.

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В первом бою против Лиоту Мачиды претендент сделал более чем достаточно для завоевания титула. Жёсткие попадания на всех этажах атаки и крах тактики Дракона на поединок — казалось бы, вот и новый чемпион полутяжёлого веса. Однако судьи в тот вечер решили сыграть роль первой скрипки и отдали победу Мачиде. Единогласным решением! Куда более нелепым выглядит оправдание одного из арбитров, который признался, что плохо видел происходящее в клетке.

Естественно, реванш виделся неизбежным. Он состоялся спустя семь месяцев после первой встречи в октагоне, и на сей раз Руа расставил все точки над i. Нокаутировав чемпиона в дебютном раунде, он нанёс бразильцу первое поражение в профессиональной карьере.

Жорж Сен-Пьер — Джони Хендрикс

Дата: 16 ноября 2013 года

Турнир: UFC 167

Огромный резонанс вызвал «титульник», прошедший спустя четыре года после ограбления Шогуна. Обладающий далеко не самым внушительным рекордом 15−1 тотальный андердог Джони Хендрикс потряс общественность, дав равный бой канадской легенде Жоржу Сен-Пьеру. Раздельное решение судей и масса споров вокруг победы чемпиона: на UFC 167 боксёрская десятибалльная система оценки раундов дала трещину. С критикой на Атлетическую комиссию штата Невада тогда обрушился даже президент UFC Дэна Уайт, поставивший под сомнение триумф Сен-Пьера и указавший на то, что Жоржу придётся незамедлительно дать Джонни второй шанс.

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К сожалению, до реванша дело не дошло, поскольку ЖСП принял решение приостановить выступления, а Хендрикс всё же завоевал (правда, ненадолго) свой пояс в поединке с Робби Лоулером. А Сен-Пьер вернулся лишь спустя четыре года и ещё больше упрочил своё уникальное наследие, придушив на глазах забитого до отказа «Мэдисон Сквер Гарден» чемпиона среднего веса Майкла Биспинга.

Ти Джей Диллашоу — Доминик Круз

Дата: 17 января 2016 года

Турнир: UFC Fight Night 81

Бесспорно, лучший титульный поединок в истории легчайшего веса. Здесь было всё: и трешток, и захватывающий расклад, в котором лишенный титула чемпион возвращается за своим золотом, и крайне сомнительный исход встречи в восьмиугольнике.

Если довериться статистике, то можно смело принять сторону Доминатора: Круз проиграл Кобре лишь по количеству выброшенных ударов (244−260), тогда как по акцентированным попаданиям (224−218) и тейкдаунам (8−2) претендент вырвался вперёд. С другой стороны, если пересмотреть все 25 минут остервенелой рубки, станет понятно, что Диллашоу в том сражении был ничуть не хуже Доминика.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bp6DYN4llyV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp6DYN4llyV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bp6DYN4llyV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от TJ Dillashaw (@tjdillashaw)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-08T05:08:53+00:00">7 Ноя 2018 в 9:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако статистика всё же смешала карты арбитрам, которые доверились цифрам и раздельным решением провозгласили нового-старого чемпиона.

«Круз знает, что я выиграл этот бой! — не принял поражения Диллашоу. — Забавно, что после схватки я посмотрел ролик, в котором его секунданты перед пятым говорили Доминику, что я выигрываю и что ему во что бы то ни стало необходимо меня прикончить. Даже тренеры Круза говорили моим тренерам, что я выиграл этот бой… Все понимают, что я одержал верх в поединке. Так что не убегай далеко — я иду за тобой!».

Сейчас именитые бойцы отошли на задний план. Доминатор после утраты титула в противостоянии с Коди Гарбрандтом почти не покидает лазарет, тогда как Ти Джей, погнавшись за вторым поясом, при сгонке веса прибегнул к помощи ЭПО и схлопотал двухлетнюю дисквалификацию.

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Деметриус Джонсон — Генри Сехудо II

Дата: 4 августа 2018 года

Турнир: UFC 227

Безоговорочное доминирование Деметриуса Джонсона в наилегчайшем весе угнетало Дэну Уайта. Президент UFC признавался, что, несмотря на уникальность чемпиона и яркие бенефисы Могучего Мышонка, его бои практически невозможно продавать, отчего глава компании даже всерьёз раздумывал о закрытии совсем не интригующего дивизиона.

Убрать «неприбыльного» короля «мухачей» вызвался олимпийский чемпион 2008 года высококлассный борец Генри Сехудо. Американец уже проигрывал Деметриусу нокаутом, но извлёк правильные выводы из первого поединка, во втором сделав ставку на работу в партере. Несмотря на не самую сильную оппозицию в стойке (статистика по ударам не в пользу претендента — 160−242), Сехудо нашёл правильный подход к фавориту и благодаря тейкдаунам (2−6) сотворил сенсацию. Негласное правило «Если побеждать чемпиона, то либо с явным превосходством, либо нокаутом» неожиданно забылось — раздельным решением триумф ушёл к претенденту.

Так закончилась эпоха Могучего Мышонка в UFC.

После прихода в американский промоушен Бена Аскрена Джонсон вместе с Эдди Альваресом отправился покорять Азию. Там Деметриус звезда, неоспоримый чемпион и настоящее лицо организации. Но мысли о спорном поражении «тройному чемпиону» иногда закрадываются в голову легенды наилегчайшего веса:

«Наш реванш — отличная идея, ведь все говорят о Сехудо. Люди не правы, когда подвергают его критике: уверен, что Генри отлично справляется со своей работой. Он делает всё, чтобы люди говорили о нём, и повышает цены на свои акции. Помните, UFC — это бизнес. Конечно, в настоящий момент мы выступаем в разных промоушенах. Однако я способен победить Сехудо. Любой атлет верит, что у него есть необходимые навыки, чтобы превзойти оппонента», — не отрицает возможности завершения трилогии американец.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqYE6vSgvq2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqYE6vSgvq2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BqYE6vSgvq2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Demetrious Johnson (@mightymouse125)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-19T20:59:33+00:00">19 Ноя 2018 в 12:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Джон Джонс — Доминик Рейес

Дата: 8 февраля 2020 года

Турнир: UFC 247

Куда более реальным выглядит повторение противостояния, обсуждения которого не утихают в СМИ уже третий день. Это первый номер вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс провёл очередную защиту титула, завершившуюся победой единогласным решением над Домиником Рейесом.

К чему спорить: небитый претендент в прошедшие выходные выглядел в октагоне великолепно! Когда ещё Костлявого усаживали на канвас попаданием в корпус и обыгрывали по акцентированным ударам (116−104)? Жаль, что для апсета этого оказалось мало. Опустошитель принял поражение под недовольный гул арены в Хьюстоне, которая, как и многие эксперты, готова были услышать сенсационное «And new!».

Скандал, разразившийся после неоднозначного решения судей (пожалуй, ничья выглядела куда более справедливым исходом) и абсурднейшей оценки 49−46 от одного из арбитров, сыграл на руку UFC. Похоже, Джонсу придётся отложить путешествие в тяжёлый дивизион — самым слабым выступлением в карьере американец дал жизнь одной из самых захватывающих дилогий в истории промоушена.

«Джон сказал, что я сильно удивил его. Что от меня он такого не ожидал. Джонс поблагодарил меня за то, что я помог ему стать лучше и добавил, что наш реванш будет эпичным… Будучи бойцом, прекрасно понимаешь, как прошёл тот или иной раунд. И Джон знает, что я победил: в глубине души он понимает, что его превзошли. Думаю, незамедлительный реванш возможен. Если фанаты надавят на Джона и UFC, то мне дадут реванш. Я заслужил такую возможность. Да, судьи были отвратительны, но зато фанаты понимают, кто победил. Сейчас я народный чемпион», — начал раскручивать второй супербой Рейес.

Иван Орехов