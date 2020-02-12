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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Некоронованные чемпионы. Ограбление Рейеса ради Джонса и другие скандальные решения судей

Боковые в UFC и раньше провоцировали скандалы своими оценками. В том числе и в чемпионских боях.

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Источник: AFP 2020

Лиоту Мачида — Маурисиу Руа

Дата: 24 октября 2009 года
Турнир: UFC 104

Маурисиу Шогун Руа — наглядный пример того, как, пострадав от судейского вердикта, боец может разозлиться на несправедливость судьбы и вернуть фортуне должок.

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В первом бою против Лиоту Мачиды претендент сделал более чем достаточно для завоевания титула. Жёсткие попадания на всех этажах атаки и крах тактики Дракона на поединок — казалось бы, вот и новый чемпион полутяжёлого веса. Однако судьи в тот вечер решили сыграть роль первой скрипки и отдали победу Мачиде. Единогласным решением! Куда более нелепым выглядит оправдание одного из арбитров, который признался, что плохо видел происходящее в клетке.
Естественно, реванш виделся неизбежным. Он состоялся спустя семь месяцев после первой встречи в октагоне, и на сей раз Руа расставил все точки над i. Нокаутировав чемпиона в дебютном раунде, он нанёс бразильцу первое поражение в профессиональной карьере.

Жорж Сен-Пьер — Джони Хендрикс

Дата: 16 ноября 2013 года
Турнир: UFC 167

Огромный резонанс вызвал «титульник», прошедший спустя четыре года после ограбления Шогуна. Обладающий далеко не самым внушительным рекордом 15−1 тотальный андердог Джони Хендрикс потряс общественность, дав равный бой канадской легенде Жоржу Сен-Пьеру. Раздельное решение судей и масса споров вокруг победы чемпиона: на UFC 167 боксёрская десятибалльная система оценки раундов дала трещину. С критикой на Атлетическую комиссию штата Невада тогда обрушился даже президент UFC Дэна Уайт, поставивший под сомнение триумф Сен-Пьера и указавший на то, что Жоржу придётся незамедлительно дать Джонни второй шанс.

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К сожалению, до реванша дело не дошло, поскольку ЖСП принял решение приостановить выступления, а Хендрикс всё же завоевал (правда, ненадолго) свой пояс в поединке с Робби Лоулером. А Сен-Пьер вернулся лишь спустя четыре года и ещё больше упрочил своё уникальное наследие, придушив на глазах забитого до отказа «Мэдисон Сквер Гарден» чемпиона среднего веса Майкла Биспинга.

Ти Джей Диллашоу — Доминик Круз

Дата: 17 января 2016 года
Турнир: UFC Fight Night 81

Бесспорно, лучший титульный поединок в истории легчайшего веса. Здесь было всё: и трешток, и захватывающий расклад, в котором лишенный титула чемпион возвращается за своим золотом, и крайне сомнительный исход встречи в восьмиугольнике.

Если довериться статистике, то можно смело принять сторону Доминатора: Круз проиграл Кобре лишь по количеству выброшенных ударов (244−260), тогда как по акцентированным попаданиям (224−218) и тейкдаунам (8−2) претендент вырвался вперёд. С другой стороны, если пересмотреть все 25 минут остервенелой рубки, станет понятно, что Диллашоу в том сражении был ничуть не хуже Доминика.

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Однако статистика всё же смешала карты арбитрам, которые доверились цифрам и раздельным решением провозгласили нового-старого чемпиона.

«Круз знает, что я выиграл этот бой! — не принял поражения Диллашоу. — Забавно, что после схватки я посмотрел ролик, в котором его секунданты перед пятым говорили Доминику, что я выигрываю и что ему во что бы то ни стало необходимо меня прикончить. Даже тренеры Круза говорили моим тренерам, что я выиграл этот бой… Все понимают, что я одержал верх в поединке. Так что не убегай далеко — я иду за тобой!».

Сейчас именитые бойцы отошли на задний план. Доминатор после утраты титула в противостоянии с Коди Гарбрандтом почти не покидает лазарет, тогда как Ти Джей, погнавшись за вторым поясом, при сгонке веса прибегнул к помощи ЭПО и схлопотал двухлетнюю дисквалификацию.

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Деметриус Джонсон — Генри Сехудо II

Дата: 4 августа 2018 года
Турнир: UFC 227

Безоговорочное доминирование Деметриуса Джонсона в наилегчайшем весе угнетало Дэну Уайта. Президент UFC признавался, что, несмотря на уникальность чемпиона и яркие бенефисы Могучего Мышонка, его бои практически невозможно продавать, отчего глава компании даже всерьёз раздумывал о закрытии совсем не интригующего дивизиона.

Убрать «неприбыльного» короля «мухачей» вызвался олимпийский чемпион 2008 года высококлассный борец Генри Сехудо. Американец уже проигрывал Деметриусу нокаутом, но извлёк правильные выводы из первого поединка, во втором сделав ставку на работу в партере. Несмотря на не самую сильную оппозицию в стойке (статистика по ударам не в пользу претендента — 160−242), Сехудо нашёл правильный подход к фавориту и благодаря тейкдаунам (2−6) сотворил сенсацию. Негласное правило «Если побеждать чемпиона, то либо с явным превосходством, либо нокаутом» неожиданно забылось — раздельным решением триумф ушёл к претенденту.
Так закончилась эпоха Могучего Мышонка в UFC.

После прихода в американский промоушен Бена Аскрена Джонсон вместе с Эдди Альваресом отправился покорять Азию. Там Деметриус звезда, неоспоримый чемпион и настоящее лицо организации. Но мысли о спорном поражении «тройному чемпиону» иногда закрадываются в голову легенды наилегчайшего веса:

«Наш реванш — отличная идея, ведь все говорят о Сехудо. Люди не правы, когда подвергают его критике: уверен, что Генри отлично справляется со своей работой. Он делает всё, чтобы люди говорили о нём, и повышает цены на свои акции. Помните, UFC — это бизнес. Конечно, в настоящий момент мы выступаем в разных промоушенах. Однако я способен победить Сехудо. Любой атлет верит, что у него есть необходимые навыки, чтобы превзойти оппонента», — не отрицает возможности завершения трилогии американец.

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Судейский скандал в UFC. Рейес бил Джонса три раунда, но почему-то проиграл

Джон Джонс — Доминик Рейес

Дата: 8 февраля 2020 года
Турнир: UFC 247

Куда более реальным выглядит повторение противостояния, обсуждения которого не утихают в СМИ уже третий день. Это первый номер вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс провёл очередную защиту титула, завершившуюся победой единогласным решением над Домиником Рейесом.

К чему спорить: небитый претендент в прошедшие выходные выглядел в октагоне великолепно! Когда ещё Костлявого усаживали на канвас попаданием в корпус и обыгрывали по акцентированным ударам (116−104)? Жаль, что для апсета этого оказалось мало. Опустошитель принял поражение под недовольный гул арены в Хьюстоне, которая, как и многие эксперты, готова были услышать сенсационное «And new!».

Скандал, разразившийся после неоднозначного решения судей (пожалуй, ничья выглядела куда более справедливым исходом) и абсурднейшей оценки 49−46 от одного из арбитров, сыграл на руку UFC. Похоже, Джонсу придётся отложить путешествие в тяжёлый дивизион — самым слабым выступлением в карьере американец дал жизнь одной из самых захватывающих дилогий в истории промоушена.

«Джон сказал, что я сильно удивил его. Что от меня он такого не ожидал. Джонс поблагодарил меня за то, что я помог ему стать лучше и добавил, что наш реванш будет эпичным… Будучи бойцом, прекрасно понимаешь, как прошёл тот или иной раунд. И Джон знает, что я победил: в глубине души он понимает, что его превзошли. Думаю, незамедлительный реванш возможен. Если фанаты надавят на Джона и UFC, то мне дадут реванш. Я заслужил такую возможность. Да, судьи были отвратительны, но зато фанаты понимают, кто победил. Сейчас я народный чемпион», — начал раскручивать второй супербой Рейес.

Иван Орехов

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