«Это был самый тяжелый год в жизни». Уральский Халк — о ненависти, допинге и UFC
Большое интервью с бойцом ММА Иваном Штырковым, который в 2019-м лишился контракта с UFC, уважения части екатеринбуржцев и почти идеального рекорда.
Большое интервью с бойцом ММА Иваном Штырковым, который в 2019-м лишился контракта с UFC, уважения части екатеринбуржцев и почти идеального рекорда.
Иван Штырков, как практически любой другой профессиональный боец, хотел быть известным и узнаваемым, и в 2019 году это к нему пришло. Но не
До декабря 2019-го Штырков был непобедимым. На его счету было 16 выигрышей и одна ничья. Иван решил перейти в средний вес. Вернее, бой с Ясубеем Эномото был в промежуточном весе, но очень близком к среднему — до 85 кг. В результате Штырков проиграл во втором раунде, постучав после удушающего приема.
— Иван, чем занимались в последние месяцы?
— Приходил в себя, пытался вернуть кондиции. Я же много веса согнал, надо было восстановиться. Немножко отдохнул и продолжил подготовку. Пока все идет по плану.
— Поражение от Эномото — первое в карьере. Как морально от него восстанавливались? Или и не переживали особо?
— Да не было
— И каковы причины поражения?
— Я не хочу оправдывать поражение тем, что согнал много веса или
— Что средний вес — немного не ваш?
— Да. Или что планировать это все нужно не за два месяца. На подготовку нужно больше времени. Такие практические моменты, которые можно впитать только с опытом. Или если рядом есть человек, у которого был такой опыт, но таких людей очень мало. Поэтому мы учимся на своих ошибках, и я рад, что так произошло. И благодарен Ясуби, что он не дал слабину. Если бы
— То есть со средним весом вы окончательно завязали?
— Нет, почему? Если я сделал это один раз, то могу сделать и второй, просто нужно грамотнее к этому подходить. На кону должно стоять
— Значит, с Магой Исмаиловым
— Конечно! Но тут что надо сказать: я отношусь к ММА как к спорту. Это для меня не шоу. Это моя работа, это моя жизнь. Мага — очень зрелищный боец, мы с ним в
— Знакомы с ним?
— Лично не знаком, но спортивный мир маленький, мы обязательно
— Как на вас повлияла сгонка в бою с Эномото? Именно поэтому вы рано задышали?
— Можно и так сказать. Кто разбирается, тот понимает, что такое весогонка. Когда ты забираешь у организма его резервы, их нужно восстанавливать намного дольше, чем у тебя есть времени после взвешивания. Если я гоняю в полутяжелый вес 10−12 килограммов, то я их и восстанавливаю спокойно. Это вес, который организм отдает без проблем. А если я гоняю 20 килограммов, как было тогда, то организм начинает заходить в резервы, причем в глубокие резервы. И восстановить это все, чтобы нормально усвоились углеводы, быстро невозможно. Задышал? У меня просто кончился бензин. Но речь не о функционалке, я просто не восстановился. Сам Ясуби после боя зашел в раздевалку и сказал: «Парень, ты слишком много согнал, я все понимаю».
— Следующий бой у вас в RCC — 22 февраля с поляком Пастернаком.
— Я поехал на сборы в Омск, начал уже втягиваться, тренироваться, работать над возвращением. И решил попросить бой на февральский турнир. Сначала нашли другого соперника, он отказался, и предложили этого поляка. Я согласился. Что могу о нем сказать? Высокий, левша, с немножко нестандартной техникой. Мы это называем «корявенький». Ничего особенного, все умеет понемножку.
— Что насчет Rizin? Вы пока провели там один бой. (28 июля прошлого года Штырков победил корейца Хун Кима техническим нокаутом во втором раунде.).
— Проблема в том, что у них мало турниров проходит. Я бы, конечно, сделал акцент на выступлениях в Rizin, у меня есть огромное желание забрать пояс. Сейчас это стало вдвойне актуально, потому что он стал вакантным. Чемпион Прохазка ушел в UFC. Rizin вроде и сами не против сделать титульный бой в полутяжелом весе, выставить меня и Джейка Хейна, есть у них там неплохой американец один в полутяжелом весе. Но бой они планировали на июль. Может быть, на апрель. Хорошо, что у нас с ними есть договоренность, что я могу драться в RCC. А то я не знаю, что бы делал, ждать по
— Кстати, о прошлом годе. Каким для вас получился 2019-й?
— Это самый тяжелый год в моей жизни. Я испытал на себе все прелести общественного мнения во всех его проявлениях. Но я благодарен за те испытания, которые были.
Они даются для того, чтобы мы их проходили и брали из них максимум опыта. Такой год под стать десятилетию прожитому. Я забрал из него все, что мог. Стрессоустойчивость точно прокачал
— Есть
— Нет, вообще ни о чем. Ничего бы не менял. Многие говорят, что мне не следовало подписываться в UFC, но я бы все равно подписался, если бы мог вернуться в прошлый год. Повторюсь, я не нарушал никаких правил с момента подписания договора с UFC, сотрудничал с USADA в момент подготовки к бою. Там все было четко. Возвращаясь к теме этих пикограммов, которые они нашли, это судьба, наверное. Очень много бойцов на этом тоже погорели. Значит, так должно было быть. Я бы ничего не поменял.
— А как в Rizin с
— Он там есть, конечно. Я уже проходил. Они берут до боя. Они не сотрудничают с такими организациями как WADA или USADA, так как не имеют таких финансовых возможностей, чтобы
— И насколько это строгий контроль?
— Такой, что ничего запрещенного ты перед боем не употребишь. Если поймают, то просто выгонят тебя из промоушна, и все.
— В июле прошлого года вы выпустили футболки с комментариями хейтеров. «Отличник по химии», «Дошел до клетки — устал» и прочие. Как этот проект? Разошлись футболки?
— Это была идея нашего
— Что вообще думаете о хейте, который был с вами связан в прошлом году?
— Я об этом, может, слишком критично высказываюсь. Почему эти люди: хейтеры, диванные эксперты так делают, я понимаю. Но не могу
Михаил Потапов