Джефф Монсон рассказал о разговоре с Владимиром Путиным

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Монсон вспомнил, что ему удалось пообщаться с президентом после поединка с Федором Емельяненко. «Он сказал, что меня уважает, что народ меня уважает за то, что я сражался и не сдавался. Никто не знал об этом звонке, это было не ради пиара», — заявил он. По мнению бойца, Путину нравятся смешанные единоборства.

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Монсон провел поединок с Емельяненко в 2011 году. Он проиграл единогласным судейским решением.

В мае 2018 года Монсон получил российский паспорт, а затем избрался в Совет депутатов Красногорска от партии «Единая Россия». Боец отказался от американского гражданства. Кроме этого, у спортсмена имеется паспорт непризнанной Луганской народной республики (ЛНР).