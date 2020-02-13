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11:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Джефф Монсон рассказал о разговоре с Владимиром Путиным

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон рассказал о звонке президента России Владимира Путина. Его слова приводит Allboxing.

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Монсон вспомнил, что ему удалось пообщаться с президентом после поединка с Федором Емельяненко. «Он сказал, что меня уважает, что народ меня уважает за то, что я сражался и не сдавался. Никто не знал об этом звонке, это было не ради пиара», — заявил он. По мнению бойца, Путину нравятся смешанные единоборства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Монсон провел поединок с Емельяненко в 2011 году. Он проиграл единогласным судейским решением.

В мае 2018 года Монсон получил российский паспорт, а затем избрался в Совет депутатов Красногорска от партии «Единая Россия». Боец отказался от американского гражданства. Кроме этого, у спортсмена имеется паспорт непризнанной Луганской народной республики (ЛНР).

Монсон неоднократно признавался в любви к России и выходил на поединки под гимн СССР. За свою карьеру боец провел 86 боев, из них 59 побед и 26 поражений, еще один поединок завершился вничью.

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