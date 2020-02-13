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15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов попал в десятку лучших бойцов MMA в истории

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов занял восьмую строчку в обновленном рейтинге лучших представителей вида спорта в истории по версии Tapology. Полный список опубликован на сайте портала.

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Лучшим бойцом в истории MMA признан канадец Жорж Сен-Пьер — бывший обладатель поясов чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем и полусреднем весе.

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На втором месте — действующий чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс. Замкнул тройку бразилец Андерсон Силва, который также становился чемпионом промоушена.

Еще один российский боец, Федор Емельяненко, расположился на пятой строчке рейтинга. Ирландец Конор Макгрегор, становившийся чемпионом UFC в двух весовых категориях, занял 17-е место.

11 февраля Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов мира по версии Sherdog. При этом россиянин уступает Джонсу в списке лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 профессиональных поединках. 19 апреля россиянину предстоит поединок против американца Тони Фергюсона — бывшего временного чемпиона UFC в легком весе.

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