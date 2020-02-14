Александр Емельяненко пожалел будущего соперника

Съемки проводились накануне пресс-конференции. Камера запечатлела встречу Емельяненко и Исмаилова в здании, где проводилась фотосессия. Бойцы побеседовали на лестничном пролете. После общения с Исмаиловым 38-летний россиянин признался, что ему будет жалко бить оппонента. Емельяненко пообещал провести поединок без злости, «по-спортивному».