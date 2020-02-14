Александр Емельяненко пожалел будущего соперника
ACA опубликовал ролик о предстоящем поединке российского тяжеловеса Александра Емельяненко с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Видео опубликовано в
ACA опубликовал ролик о предстоящем поединке российского тяжеловеса Александра Емельяненко с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Видео опубликовано в
Съемки проводились накануне
11 февраля в сети появились кадры, где Емельяненко заключает пари с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым. Российский тяжеловес поспорил, что сможет год продержаться без употребления алкоголя.
Исмаилов и Емельяненко возглавят турнир ACA 107, который пройдет в Москве 3 апреля.