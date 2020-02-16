Емельяненко одарил Кадырова и вызвал недовольство фанатов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко сделал подарок главе Чечни Рамзану Кадырову. Видео появилось в Instagram спортсмена.
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко сделал подарок главе Чечни Рамзану Кадырову. Видео появилось в Instagram спортсмена.
Емельяненко пообщался с одним из руководителей «Ахмата» и личным охранником Кадырова Абузайдом Висмурадовым и передал главе Чечни свой чемпионский пояс за победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Пользователи сети остались недовольны действиями спортсмена, вспомнив, что тот обещал подарить пояс дочери.
Емельяненко находится в Грозном в клубе «Ахмат», где готовится к бою с Магомедом Исмаиловым. Их поединок возглавит турнир ACA 107, который пройдет в Москве 3 апреля.
11 февраля Емельяненко заключил пари с Висмурадовым. Российский тяжеловес поспорил, что сможет год продержаться без употребления алкоголя.
Поединок между Кокляевым и Емельяненко состоялся 30 ноября прошлого года. Боец MMA победил соперника за две минуты.