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10:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Емельяненко одарил Кадырова и вызвал недовольство фанатов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко сделал подарок главе Чечни Рамзану Кадырову. Видео появилось в Instagram спортсмена.

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Емельяненко пообщался с одним из руководителей «Ахмата» и личным охранником Кадырова Абузайдом Висмурадовым и передал главе Чечни свой чемпионский пояс за победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Пользователи сети остались недовольны действиями спортсмена, вспомнив, что тот обещал подарить пояс дочери.

Емельяненко находится в Грозном в клубе «Ахмат», где готовится к бою с Магомедом Исмаиловым. Их поединок возглавит турнир ACA 107, который пройдет в Москве 3 апреля.

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11 февраля Емельяненко заключил пари с Висмурадовым. Российский тяжеловес поспорил, что сможет год продержаться без употребления алкоголя.

Поединок между Кокляевым и Емельяненко состоялся 30 ноября прошлого года. Боец MMA победил соперника за две минуты.

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