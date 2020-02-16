Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Брешиа
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Парма
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Майнц
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Наполи
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Нью-Йорк Айлендерс
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Осасуна
Хоккей. НХЛ
20:30
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Чикаго Блэкхокс
48
Хоккей. НХЛ
06:00
Аризона Койотс
Вашингтон Кэпиталз
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
13
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Сельта
Хоккей. НХЛ
23:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Даллас Старз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
24
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
17.02
Ванкувер Кэнакс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
01:00
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
02
Хоккей. НХЛ
15.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
53
Хоккей. НХЛ
15.02
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
14
Все события
Фоторепортажи
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
10:27 (мск), источник: Sport24

На турнире UFC бойца вырубили ударом с колена в голову и признали победителем. Как так получилось

«Попал он, выиграл я. Какие могут быть претензии?».

Наверх

Уже давно прошли те времена, когда ММА называли «боями без правил». Правила есть, и за их соблюдением следят довольно строго. Как и в любой другой дисциплине, за нарушение этих самых правил наказывают соразмерно последствиям. Не сделал вес — отдал часть гонорара сопернику, провалил допинг-тест — получил дисквалификацию, схватился пальцами за сетку — минус балл.

Но, пожалуй, жестче всего спортсмены страдают от запрещенных ударов. Как в финансовом (не получают деньги за победу), так и в спортивном плане (получают поражение в профессиональный рекорд).

И случиться это может абсолютно с каждым. Вот, например, есть Джон Джонс. Прямо сейчас он обгоняет Хабиба Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. При этом у Джонса есть поражение в UFC, а у Хабиба — нет. Но тут важно понимать, как именно американец потерял «нолик», за который многие держатся.

10 лет назад Джонс уничтожал Мэтта Хэмилла, нанес ему четыре жестких удара в партере, но был остановлен рефери, так как работал острой частью локтя. Президент UFC Дэйна Уайт уже не раз говорил о своих намерениях поменять исход того боя на несостоявшийся, чтобы лучшего атлета UFC можно было представлять как человека, который ни разу в карьере не проигрывал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но чаще бойцов наказывают за нелегальные удары ногами. Если соперник тремя точками опирается на канвас, бить его можно только руками. На этом прокалываются многие. Но не всегда случайно.

Самый яркий пример в России — бой Константина Глухова и Михаила Газаева. Это было типичное противостояние борца против ударника. Настолько типичное, что Газаев вообще не планировал подниматься на две ноги и драться в стойке.

Он преследовал соперника, большую часть времени стоя на колене и одной рукой опираясь на настил рэйджа. В третьем раунде Глухов не выдержал, пробил ногой и нокаутировал Газаева. Константина признали проигравшим, а Михаил выдал фразу, ставшую одним из главных мемов российских ММА.

«Мы развиваемся. Я думаю, мы взяли его хитростью. Мы пошли против его правил. Попал он — выиграл я. Какие могут быть претензии?

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня в США проходил турнир UFC Fight Night 167, в рамках которого прошло 13 боев. И по каком-то невероятному стечению обстоятельств, два из них закончились дисквалификациями.

Сначала Родриго Варгас вырубил дебютанта UFC Брока Уивера ударом с колена. В итоге Уивер получил 14-ю победу в карьере и забрал денежный бонус за победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В со-главном бою вечера Мишель Перрейра два с половиной раунда делал сальто, эффектно махал ногами, наносил удары, отталкиваясь от сетки, и разбивал 38-летнего Диего Санчеза.

Во время загрузки произошла ошибка.

За две минуты до конца боя Перрейра пробил Санчезу с колена и оставил серьезное рассечение.

Во время загрузки произошла ошибка.

После того, как доктор осмотрел повреждение, между рефери и Санчезом произошел интересный диалог.

— Ты готов продолжать?

— А меня дисквалифицируют, если я откажусь?

— Это мы будем решать с комиссией. Ты готов продолжать или нет?

— Нет. Я ничего не вижу.

Впервые за 15 лет в UFC Санчез победил дисквалификацией и впервые отказался продолжать драться. Чтобы понять, насколько для него это нетипично, достаточно вспомнить, например, его бой с Гилбертом Мелендезом. Кажется, Диего никогда не думал о том, как бы себя уберечь от травм.

Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, чтобы не проигрывать дисквалификацией, надо делать так, как в этот же вечер сделал Ян Блахович.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Самые горячие биатлонистки ЧМ-2020: близняшки из Белоруссии, топовая итальянка и модель из России
Американская девушка самого дорогого русского защитника НХЛ. Ох, как ему повезло!
Критика Логинова — идиотизм. Его история заслуживает уважения
Невероятный матч русского вратаря в Америке (видео)
Спасение года от русского вратаря. Варламов обокрал американца
Овечкин не забивает уже четыре матча. Конкуренты уходят в отрыв
Норвежский биатлонист признал силу победившего на ЧМ Логинова
«Лос-Анджелес» победил в матче НХЛ на открытом воздухе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь