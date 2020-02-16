На турнире UFC бойца вырубили ударом с колена в голову и признали победителем. Как так получилось

Уже давно прошли те времена, когда ММА называли «боями без правил». Правила есть, и за их соблюдением следят довольно строго. Как и в любой другой дисциплине, за нарушение этих самых правил наказывают соразмерно последствиям. Не сделал вес — отдал часть гонорара сопернику, провалил допинг-тест — получил дисквалификацию, схватился пальцами за сетку — минус балл.

Но, пожалуй, жестче всего спортсмены страдают от запрещенных ударов. Как в финансовом (не получают деньги за победу), так и в спортивном плане (получают поражение в профессиональный рекорд).

И случиться это может абсолютно с каждым. Вот, например, есть Джон Джонс. Прямо сейчас он обгоняет Хабиба Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. При этом у Джонса есть поражение в UFC, а у Хабиба — нет. Но тут важно понимать, как именно американец потерял «нолик», за который многие держатся.

10 лет назад Джонс уничтожал Мэтта Хэмилла, нанес ему четыре жестких удара в партере, но был остановлен рефери, так как работал острой частью локтя. Президент UFC Дэйна Уайт уже не раз говорил о своих намерениях поменять исход того боя на несостоявшийся, чтобы лучшего атлета UFC можно было представлять как человека, который ни разу в карьере не проигрывал.

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Но чаще бойцов наказывают за нелегальные удары ногами. Если соперник тремя точками опирается на канвас, бить его можно только руками. На этом прокалываются многие. Но не всегда случайно.

Самый яркий пример в России — бой Константина Глухова и Михаила Газаева. Это было типичное противостояние борца против ударника. Настолько типичное, что Газаев вообще не планировал подниматься на две ноги и драться в стойке.

Он преследовал соперника, большую часть времени стоя на колене и одной рукой опираясь на настил рэйджа. В третьем раунде Глухов не выдержал, пробил ногой и нокаутировал Газаева. Константина признали проигравшим, а Михаил выдал фразу, ставшую одним из главных мемов российских ММА.

«Мы развиваемся. Я думаю, мы взяли его хитростью. Мы пошли против его правил. Попал он — выиграл я. Какие могут быть претензии?

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Сегодня в США проходил турнир UFC Fight Night 167, в рамках которого прошло 13 боев. И по каком-то невероятному стечению обстоятельств, два из них закончились дисквалификациями.

Сначала Родриго Варгас вырубил дебютанта UFC Брока Уивера ударом с колена. В итоге Уивер получил 14-ю победу в карьере и забрал денежный бонус за победу.

В со-главном бою вечера Мишель Перрейра два с половиной раунда делал сальто, эффектно махал ногами, наносил удары, отталкиваясь от сетки, и разбивал 38-летнего Диего Санчеза.

За две минуты до конца боя Перрейра пробил Санчезу с колена и оставил серьезное рассечение.

После того, как доктор осмотрел повреждение, между рефери и Санчезом произошел интересный диалог.

— Ты готов продолжать?

— А меня дисквалифицируют, если я откажусь?

— Это мы будем решать с комиссией. Ты готов продолжать или нет?

— Нет. Я ничего не вижу.

Впервые за 15 лет в UFC Санчез победил дисквалификацией и впервые отказался продолжать драться. Чтобы понять, насколько для него это нетипично, достаточно вспомнить, например, его бой с Гилбертом Мелендезом. Кажется, Диего никогда не думал о том, как бы себя уберечь от травм.